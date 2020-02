DAS-Afrika-Pressespiegel KW 7: Realistischer Optimismus

Sudan im internationalen Fokus: am vergangenen Donnerstag hat der Bundestag die Wiederaufnahme der bilateralen Zusammenarbeit mit Sudan beschlossen, die seit 1989 ausgesetzt war. Damit sollen der Transitionsprozess und die zivile Übergangsregierung in dem nordostafrikanischen Land aktiv unterstützt werden. Die Zusammenarbeit solle sich insbesondere auf die Bereiche Infrastruktur, Energie und gute Regierungsführung fokussieren. Hierzu sollen zunächst 80 Mio. Euro zur Verfügung gestellt werden.

Auch sollen Lösungen für die hohe Auslandsverschuldung des Sudans gefunden, die privatwirtschaftlichen Beziehungen nach Deutschland verbessert und die internationale Integration des Sudans aktiv unterstützt werden. Zudem werde sich Deutschland im UN-Sicherheitsrat weiterhin für UN-Missionen im Sudan stark machen. Der Bundestagsbeschluss sorgte auch international für Schlagzeilen. Derweil besucht Premierminister Dr. Abdalla Hamdok am heutigen Freitag Deutschland und trifft sich mit Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel zu einem Gespräch. Hauptthemen werden die politische und wirtschaftliche Situation im Sudan und in der Region im Allgemeinen sein. Im Anschluss reist der Premierminister weiter zur Münchener Sicherheitskonferenz. Gleichzeitig sorgt die Ankündigung der sudanesischen Übergangsregierung, ggf. Ex-Präsident Omar al-Bashir an den internationalen Strafgerichtshof ausliefern zu wollen, für Aufsehen. Diese Nachricht wird als Signal für die Bereitschaft zu einer weitreichenden Aufarbeitung der Verbrechen, die unter al-Bashirs Herrschaft begangen wurden, gewertet. Ob und wann dieser Schritt tatsächlich vollzogen wird, wurde jedoch nicht bekannt gegeben.

Bundeskanzlerin Merkel in Angola Bei der zweiten und letzten Station ihrer kurzen Reise auf den afrikanischen Kontinent besuchte Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel am vergangenen Freitag, den 7. Februar, das südwestafrikanische Land Angola …

