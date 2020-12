Philip Spenner ist in den Slums von Nairobi aufgewachsen. Doch er hat es geschafft, dem Elend zu entkommen und wurde Lehrer in Hamburg. Heute hilft er anderen Kindern: hier und in Kenia.

https://www.focus.de/familie/schule/philipp-spenner-vom-strassenkind-in-kenia-zum-ersten-schwarzen-lehrer-in-hamburg_id_12797207.html