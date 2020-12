Wegen der Ansteckungsgefahr schließen in Uganda zu Beginn der Corona-Pandemie alle Kinderheime. Tausende Waisen landen dadurch bei Verwandten, vor denen sie eigentlich geschützt werden müssen. So auch der 13-jährige Alex. Seit er wieder bei seinem Onkel lebt, schuftet er in einem Steinbruch.

