SZ: Bayreuth: Folgenschwerer Formfehler Der Nigerianer Kolade Igbasan löscht Brände, übersetzt in Asylheimen und will in Germanistik promovieren. Nach sieben Jahren möchte die Stadtverwaltung nun seine Ausreise nach Nigeria erwirken.

https://www.sueddeutsche.de/bayern/bayreuth-kolade-igbasan-ausreise-wegen-formfehler-1.5140852