Demokratische Arabische Republik Sahara: USA eröffnen „virtuelle“ diplomatische Mission

Nachdem die Vereinigten Staaten ihre Anerkennung der Souveränität Marokkos über die saharauischen Gebiete bekanntgegeben hatten, kündigten sie die Eröffnung einer „virtuellen“ diplomatischen Mission in der Westsahara an.

Am Donnerstag, den 24. Dezember 2020, kündigten die Vereinigten Staaten die Eröffnung einer „virtuellen“ diplomatischen Mission in der Westsahara an. Dieser Akt kommt, nachdem Donald Trump Anfang Dezember verkündet hatte, dass die Vereinigten Staaten die marokkanische Souveränität über dieses Gebiet anerkennen, das Gegenstand des Konflikts zwischen den marokkanischen Behörden und der Polisario ist.

„Ich freue mich, den Beginn des Prozesses zur Einrichtung eines US-Konsulats in der Westsahara ankündigen zu können … In unmittelbarer Zukunft werden wir eine virtuelle diplomatische Mission einweihen“. Das kündigte der Chef der amerikanischen Diplomatie, Mike Pompeo, am Donnerstag in einem Tweet an und fügte hinzu, dass ein „Konsulat, das mit voller Kapazität arbeiten wird“, folgen wird.

Mike Pompeo sagte jedoch, dass die Vereinigten Staaten beabsichtigen, „weiterhin politische Verhandlungen zur Lösung der Differenzen zwischen Marokko und der Polisario zu unterstützen, im Rahmen des von Marokko vorgelegten Autonomieplans.

Am 10. Dezember verkündete der Präsident der Vereinigten Staaten, Donald Trump, die Anerkennung der marokkanischen Souveränität über die Westsahara. Im Gegenzug erhielt Washington die Normalisierung der Beziehungen zwischen Marokko und Israel. In diesem Zusammenhang reiste eine israelische Delegation an Bord des ersten Direktfluges zwischen Israel und Marokko am Dienstag nach Rabat, wo Kooperationsabkommen zwischen den beiden Ländern unterzeichnet wurden. (afrik.com)