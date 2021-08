Der Journalist Serge Daniel (Mali) wird „Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres“

Wie der französische Radiosender RFI bekanntgegeben hat, wird der Journalist Serge Daniel zum Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres (Ritter des Ordens der Künste und der Literatur) ernannt. Der Orden wird ihm von der französischen Kulturministerien überreicht.

Zum Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres werden Personen ernannt, die sich durch ihr Schaffen im künstlerischen oder literarischen Bereich oder durch ihren Beitrag zur Ausstrahlung der Künste und der Literatur in Frankreich und in der Welt ausgezeichnet haben.

Serge Daniel, mit dem ich seit 16 Jahren befreundet bin, hat diese Auszeichnung in der Tat verdient. Seit über 30 Jahren berichtet der gebürtige Beniner, der in Lille studiert hat und seit langem in Mali lebt, in seinem unnachahmlichen, investigativen Stil über afrikanische Politik, für RFI, die AFP u.a. und ist Autor mehrerer Bücher zum Thema Migration.

Herzlichen Glückwunsch, Serge! (Ingrid Aouane)