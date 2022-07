Der Westen macht sich auf, Afrika zurückzuerobern

Der Chefdiplomat der Vereinigten Staaten, Antony Blinken, wird im August den afrikanischen Kontinent besuchen. Diese Reise wird er nach dem Besuch des russischen Außenministers und des französischen Präsidenten Emmanuel Macron in Afrika antreten. Ein Versuch, Afrika zurückzuerobern?

Antony Blinken hat einen Besuch in Südafrika, der Demokratischen Republik Kongo und Ruanda angekündigt. Das gab das US-Außenministerium am Freitag, den 29. Juli 2022, bekannt. Nicht nur Antony Blinken wird nach Afrika reisen. Denn Linda Thomas-Greenfield, Botschafterin der USA bei den Vereinten Nationen, ist für Ghana und Uganda angekündigt, ebenfalls im August dieses Jahres. Die Leiterin der US-Entwicklungshilfebehörde, Samantha Power, kam gerade aus Kenia und Somalia zurück.

Diese diplomatischen Schritte der USA fallen mit anderen Initiativen westlicher Länder zusammen, denn der russische Außenminister Sergej Lawrow kehrte von einer Afrika-Reise zurück, die ihn nach Ägypten, Äthiopien, Uganda und in den Kongo führte. Der französische Staatschef Emmanuel Macron hat gerade eine Afrika-Reise abgeschlossen, die ihn nach Kamerun, Benin und Guinea-Bissau geführt hat, wo Staatschef Umaru Sissoco Embalo amtierender Präsident der ECOWAS ist.

Reisen von Staatsoberhäuptern westlicher Länder, die, vor dem Hintergrund der Krise in der Ukraine, offensichtlich eine Rückeroberung Afrikas eingeleitet haben oder einleiten sollen. Washington jedenfalls war in dieser Frage so klar wie nie zuvor und erklärte, Ziel von Blinkens Reise sei es, den afrikanischen Ländern klarzumachen, dass sie „eine wesentliche geostrategische Rolle spielen und entscheidende Verbündete in den brennendsten Fragen unserer Zeit, der Förderung eines offenen und stabilen internationalen Systems, sind“.