Deutschland bittet Gabun um Unterstützung bei der nachhaltigen Bewirtschaftung der Waldökosysteme im Kongobecken

Die gabunische Premierministerin, Rose Christiane Ossouka Raponda, tauschte sich am 10. Mai in Libreville mit Dr. Christian Ruck aus, Botschafter Deutschlands, Vermittler der in der Kongobecken-Waldpartnerschaft (CBFP), deren Ziel der Schutz und die nachhaltige Nutzung der Waldökosysteme im Kongobecken ist.

„Beide Parteien befassten sich mit den Mechanismen zur Erhaltung der Tropenwälder. Der Vermittler der Bundesrepublik Deutschland zählt auf die unermüdliche Unterstützung Gabuns, das in der Subregion eine bedeutende Stellung im Bereich des Biodiversitätsmanagements einnimmt“, so das Büro des Premierministers.

Dr. Christian Ruck sagte am Ende der Audienz: „Wir sind gekommen, um politische Unterstützung zu suchen, denn Gabun ist ein Vorzeigeland, es spielt eine Schlüsselrolle bei der Erhaltung der Tropenwälder im Kongobecken.“

Der Botschafter begrüßte die Beiträge und das Engagement der gabunischen Regierung in den Bemühungen um den Erhalt der Artenvielfalt. In diesem Sinne hatte Präsident Ali Bongo Ondimba im September 2018 die Zertifizierung von Abholzungsgenehmigungen nach neuen nationalen Standards bis 2022 angekündigt. Der Zeitraum, in dem die Mission der Bundesrepublik Deutschland als Facilitator im CBFP-Projekt endet.

Das CBFP wurde 2002 auf dem Weltgipfel für nachhaltige Entwicklung in Johannesburg als Reaktion auf die Resolution 54/214 der UN-Generalversammlung gegründet, in der die internationale Gemeinschaft aufgefordert wurde, die Bemühungen zur Erhaltung und nachhaltigen Bewirtschaftung der Wälder des Kongobeckens zu unterstützen.

Das CBFP hat 115 Mitglieder, darunter 10 zentralafrikanische Länder und fast 100 Partner, die sich mit den Waldökosystemen des Kongobeckens beschäftigen. Die Zusammenarbeit im Rahmen des CBFP zielt darauf ab, diese gemeinsame Vision der zentralafrikanischen Staatschefs zu unterstützen, insbesondere durch die Verbesserung der Wirksamkeit von Maßnahmen, einschließlich technischer und finanzieller Unterstützung, für die Erhaltung der biologischen Vielfalt und die nachhaltige Bewirtschaftung von Waldökosystemen, die Bekämpfung des Klimawandels und die Reduzierung der Armut in den zentralafrikanischen Ländern. (Quelle : Le Nouveau Gabon)