Deutschland-Burkina Faso-Kooperation: Drei Kultur- und Bildungseinrichtungen in Burkina Faso erhalten Unterstützung aus dem „Internationalen Hilfsfond“

Das Goethe-Institut in Burkina Faso hat in Zusammenarbeit mit dem Auswärtigen Amt Fördervereinbarungen mit drei burkinischen Kultur- und Bildungseinrichtungen unterzeichnet. Die Zeremonie fand am Montag, den 6. September 2021, in Ouagadougou in Anwesenheit der Begünstigten, des Vertreters der deutschen Botschaft und des Leiters des Goethe-Instituts statt.

Mit Gesamtkosten von 53.764.869 CFA-Francs (rd. 82.000 Euro) wurde der Internationale Hilfsfonds eingerichtet, um Kultur- und Bildungseinrichtungen angesichts der Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie rasch zu unterstützen. „Diese Investitionen werden dazu beitragen, die Wirtschaft von Burkina Faso wiederzubeleben, was wiederum allen Burkinabè zugutekommen wird. Und ich habe keinen Zweifel, dass es gut funktionieren wird“, sagte die Kulturattachée der deutschen Botschaft, Alina Saran.

Drei Strukturen werden von dieser Unterstützung profitieren. Es handelt sich um den Kulturraum Gambidi mit seinem Solarprojekt, das mit 19 Millionen CFA-Francs (rd 29.000 Euro) gefördert wird. Der zweite Begünstigte ist die Vereinigung Semfilms mit ihrem Projekt „Jeunesse artistique résiliente“, das mehr als 18 Millionen CFA-Francs (rd. 27.500 Euro) erhält. Das Projekt „Kultur für alle“ der Association des Arts solidaires erhielt mehr als 16 Millionen CFA-Francs (rd. 24.500 Euro).

Die Leiter der drei Einrichtungen erklärten, sie seien sehr froh über die Möglichkeit, diese Beihilfe in Anspruch nehmen zu können, die es ihnen „im Gegensatz zu anderen Finanzierungen ermöglicht, die Beihilfe für das Projekt ihrer Wahl zu verwenden.“

Claude Kira Guingané, Direktor des Kulturraums Gambidi, erklärte, dass die Finanzierung zum richtigen Zeitpunkt erfolgte. „Damit können wir unser Energieproblem lösen. Dieses Programm wird uns wirklich helfen, unsere Arbeit effizienter zu gestalten“, sagte er.

Die Wahl dieser drei Strukturen wurde durch die Vielfalt der vorgeschlagenen Projekte begründet, sagt der Leiter des Goethe-Instituts, Martin Pockrandt. Die Durchführung der verschiedenen Projekte dauert ein Jahr. Das Goethe-Institut verpflichtet sich, die Begünstigten vom Beginn bis zum Ende der Arbeit zu begleiten. „Wir werden immer verfügbar sein, wenn wir gebraucht werden. Außerdem haben wir jeden Monat einen festen Tag, an dem wir uns treffen und alle Probleme besprechen“, sagt er.

Der Internationale Hilfsfonds wurde im Jahr 2020 auf Initiative des Goethe-Instituts und des Auswärtigen Amtes eingerichtet. Mit der Unterstützung anderer zwischengeschalteter Organisationen konnte der Fonds bereits zahlreichen Unternehmen in aller Welt helfen. Für das Jahr 2021 wurden 141 Projekte zur Finanzierung ausgewählt. (Quelle: Lefaso.net)