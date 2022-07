„Die Afrikaner wissen genau, wer wirklich zur Verbesserung ihres Wohlstands beiträgt …“

… sagte ein chinesischer Sprecher am Freitag als Ergebnis einer Umfrage. „Die afrikanischen Völker beurteilen richtig, wer in Afrika eine qualitativ hochwertige Infrastruktur bereitstellen kann und sich aufrichtig für die Verbesserung ihres Wohlstands einsetzt“, heißt es in einer Meldung des chinesischen Portals peopledaily.

Wang Wenbin, Sprecher des Außenministeriums, reagierte damit auf eine Umfrage unter mehr als 1.000 politischen Entscheidungsträgern in 25 afrikanischen Ländern, die ergab, dass die Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit von Chinas Infrastrukturprojekten in afrikanischen Ländern höher ist als die der Europäischen Union.

„China hat im Rahmen seiner Möglichkeiten auf vielfältige Weise mit den afrikanischen Ländern zusammengearbeitet, um ihnen bei der Verbesserung ihrer Infrastruktur zu helfen und zu einer unabhängigen und nachhaltigen Entwicklung Afrikas beizutragen“, bemerkte Wang.

Seit dem Start des China-Afrika-Kooperationsforums im Jahr 2000 hätten chinesische Unternehmen mehr als 10.000 Kilometer Eisenbahnstrecken, fast 100.000 Kilometer Autobahnen, fast 1.000 Brücken, etwa 100 Häfen und eine große Anzahl von Krankenhäusern und Schulen in ganz Afrika gebaut, sagte er.

Allerdings hätten einige Kräfte die chinesisch-afrikanische Zusammenarbeit diskreditiert, indem sie mit dem Konzept der sogenannten „hochwertigen Infrastruktur“ hausieren gegangen seien, sagte Wang.

„China unterstützt weiterhin die internationale Zusammenarbeit für Afrika und ist der Ansicht, dass auf der Grundlage des Prinzips, die Souveränität der afrikanischen Nationen zu respektieren und auf die Stimme Afrikas zu hören, alle Parteien ihre jeweiligen Stärken voll ausspielen und praktischere Dinge für Afrikas Völker tun sollten“, sagte Wang.

No comment …, aber vgl. HIER. 🙂