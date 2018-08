Die beliebtesten Rundreiseziele der Deutschen: Südafrika und Namibia ganz vorn

Von allen Urlaubsarten wächst das Online-Segment für Rundreisen in den letzten Jahren mit am schnellsten. Kein Wunder: Denn immer mehr Menschen sehnen sich nach einem abenteuerlichen Urlaub, bei dem sie das Reiseland auf eine authentische Art und Weise kennenlernen können. Doch wohin zieht es die deutschen Reiseabenteurer bei ihren Rundreisen am liebsten?

Der Reiseanbieter Travelcircus hat über 190 Rundreise-Ziele anhand ihrer Nachfrage bei Google ausgewertet. Das Ergebnis überrascht: Jährlich werden über 1.5 Millionen Suchanfragen rund um das Thema Rundreisen an Suchmaschinen gestellt.

Das Wichtigste in Kürze:

– Im Januar werden jedes Jahr mit Abstand am meisten Rundreise-Suchanfragen gestellt

– Deutschland mag Abwechslung: 4 von 5 Kontinenten sind in den Top 10 vertreten

– Unter den Top 10 der beliebtesten Rundreise-Ziele befinden sich 2 afrikanische Destinationen: Südafrika liegt auf Platz 3, gefolgt von Namibia auf Platz 4.

– Immer mehr Rundreisen werden online gebucht, damit gehören sie zu den am stärksten wachsenden Urlaubsarten im Internet

Die vollständige Auswertung finden Sie hier: https://www.travelcircus.de/rundreisen.