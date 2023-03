Die Top 10 der glücklichsten Länder Afrikas

Der World Happiness Report, eine Publikation des Sustainable Development Solutions Network der Vereinten Nationen, hat anhand einer statistischen Analyse die glücklichsten Länder der Welt ermittelt. Die Rangliste berücksichtigt eine Reihe von wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Faktoren und gibt einen Überblick darüber, was ein Land zu einem lebenswerten Ort macht.

Laut den Autoren des Berichts stützt sich die Messung des subjektiven Wohlbefindens weiterhin auf drei Hauptindikatoren für das Wohlbefinden: Lebensbewertungen, positive Emotionen und negative Emotionen (im Bericht als positive und negative Affekte beschrieben). Glücksranglisten basieren auf Lebensbewertungen, die das stabilste Maß für die Lebensqualität des Einzelnen darstellen.

Bewertungen des Lebens

Bei der Gallup World Poll, die nach wie vor die Hauptdatenquelle für diesen Bericht ist, werden die Befragten gebeten, ihr gegenwärtiges Leben als Ganzes mithilfe einer Skala zu bewerten, wobei das für sie bestmögliche Leben eine 10 und das schlechtmöglichste Leben eine 0 ist. Jeder Befragte gibt eine numerische Antwort auf dieser Skala, der so genannten Cantril-Skala. In der Regel werden pro Jahr etwa 1.000 Antworten für jedes Land gesammelt. Diese Gewichtungen werden verwendet, um repräsentative nationale Durchschnittswerte für die Bevölkerung für jedes Jahr in jedem Land festzusetzen.

Dies sind die zehn glücklichsten Länder Afrikas:

Mauritius Algerien Südafrika Republik Kongo (Brazzaville) Guinea Elfenbeinküste (Côte d’Ivoire) Gabun Nigeria Kamerun Mosambik

(Quelle: africanews)