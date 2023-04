DokFilmtipp/Marokko/DW: Mohammed VI – Die Grenzen der Macht

Ist Mohammed VI., Marokkos König, ein machtbewusster Reformer? Der Film ist eine Analyse seiner Herrschaft in einem Land, in dem es durchaus Fortschritte gegeben hat, ein Teil der Bevölkerung jedoch weiterhin in prekären Verhältnissen lebt.

Marokko – ein Land mit einer der ältesten Dynastien der Welt und einem König, der nahezu alle Macht in seinen Händen vereint: Mohammed VI. Die Dokumentation ist das Porträt eines Mannes, der sein Leben lang darauf vorbereitet wurde, König von Marokko zu werden. Nach dem Tod seines Vaters Hassan II. tritt Kronprinz Mohammed 1999 die Nachfolge an und gilt für viele Marokkaner als Hoffnungsträger.

Sehen Sie HIER die über 40-minütige Doku der Deutschen Welle.