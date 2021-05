Dominic Ongwen (Uganda) zu 25 Jahren Gefängnis wegen insgesamt 61 Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen verurteilt

Am 6. Mai 2021 hat die Strafkammer IX des Internationalen Strafgerichtshofs (IStGH) Dominic Ongwen zu 25 Jahren Haft verurteilt, nachdem das Urteil ihn für insgesamt 61 Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen, die zwischen dem 1. Juli 2002 und dem 31. Dezember 2005 in Norduganda begangen wurden, für schuldig befunden hat. Die Zeit seiner Inhaftierung zwischen dem 4. Januar 2015 und dem 6. Mai 2021 wird auf die verhängte Gesamtfreiheitsstrafe angerechnet. Gegen das Urteil kann von jeder Verfahrenspartei Berufung bei der Berufungskammer des IStGH eingelegt werden.

Der vorsitzende Richter Bertram Schmitt verlas eine Zusammenfassung der Entscheidung der Kammer. Er betonte, dass die Kammer in diesem Fall mit einer einzigartigen Situation konfrontiert war. Sie wurde mit einem Täter konfrontiert, der seinen Opfern willentlich und wissentlich enormes Leid zugefügt hat. Sie wurde aber auch mit einem Täter konfrontiert, der selbst extremes Leid durch die Gruppe erfahren hatte, deren führendes Mitglied und Kommandant er später wurde.

Die Kammer entschied, den Umständen von Dominic Ongwens Kindheit, seiner Entführung durch die Lord’s Resistance Army (LRA) in einem sehr jungen Alter und seiner frühen Aktivität innerhalb der LRA einen gewissen mildernden Wert beizumessen.

Die Kammer wies die Argumente der Verteidigung zurück und erinnerte an ihre Analyse der Beweise im Urteil vom 4. Februar 2021 und stellte fest, dass die mildernden Umstände der erheblich verminderten geistigen Leistungsfähigkeit und der Nötigung nicht anwendbar sind.

Die Kammer wies auch die Argumente der Verteidigung in Bezug auf traditionelle Justizmechanismen zurück und stellte fest, dass es nach dem Römischen Statut keine Möglichkeit gibt, eine Freiheitsstrafe durch traditionelle Justizmechanismen zu ersetzen oder traditionelle Justizmechanismen auf andere Weise in das Urteil einzubeziehen. Sie stellte auch fest, dass die traditionellen Justizmechanismen der Acholi nicht in dem Maße genutzt werden, dass sie die formale Justiz ersetzen würden, und dass sie auf Mitglieder der Acholi-Gemeinschaft beschränkt sind, so dass ihre Nutzung bedeuten würde, dass einige Opfer aus anderen Gruppen ausgeschlossen würden. Die Kammer betonte, dass Versöhnung in jeder Form ein Prozess ist, bei dem die Beteiligung der Opfer unerlässlich ist, und stellte fest, dass es klar ist, dass viele Opfer von Dominic Ongwens Verbrechen die Idee der traditionellen Justiz in diesem Fall nicht unterstützen, und dass sie auch die Tatsache kritisiert haben, dass diesbezügliche Eingaben an die Kammer gemacht wurden, ohne sie zu konsultieren.

Die Kammer analysierte die Schwere jedes der 61 Verbrechen, für die Dominic Ongwen verurteilt wurde, und stellte mehrere erschwerende Umstände fest, die auf einige oder die meisten der Verbrechen zutrafen. Zu den erschwerenden Faktoren gehörten besondere Grausamkeit, mehrere Opfer, besonders wehrlose Opfer, politisch motivierte Diskriminierung und Diskriminierung von Frauen. Die Kammer verhängte getrennte Strafen für jedes Verbrechen. Die höchsten Einzelstrafen lagen bei 20 Jahren. Die anderen Urteile für die einzelnen Straftaten betrugen 14 bzw. 8 Jahre Freiheitsstrafe.

Bei der Festlegung der einzigen Gesamtstrafe für alle Verbrechen, für die Dominic Ongwen verurteilt wurde, hat die Kammer es abgelehnt, Dominic Ongwen zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe zu verurteilen, um seine persönlichen Umstände zu berücksichtigen und ihm eine konkrete Perspektive zu bieten, sein Leben eventuell wieder aufzubauen.

Die Mehrheit der Kammer unter Mitwirkung des Richters Bertram Schmitt und des Richters Péter Kovács ist der Ansicht, dass diese einzige Gesamtstrafe die schärfste Verurteilung der von Dominic Ongwen begangenen Verbrechen durch die internationale Gemeinschaft angemessen widerspiegelt und den Opfern zugefügten erheblichen Schaden und das Leid anerkennt. Gleichzeitig war die Mehrheit der Meinung, dass ein solches Urteil die einzigartige persönliche Geschichte von Dominic Ongwen anerkennt und die Aussicht auf seine erfolgreiche Wiedereingliederung in die Gesellschaft und damit die konkrete Möglichkeit einer zukünftigen Wiedereingliederung in die Gesellschaft gewährleistet. Richter Raul Cano Pangalangan schloss sich einer teilweise abweichenden Meinung zu diesem Thema an, da er Dominic Ongwen zu einer Gesamtstrafe von 30 Jahren Haft verurteilt hätte.

Die Kammer hat heute auch eine Anordnung zur Entgegennahme von Stellungnahmen zur Wiedergutmachung erlassen. Sie betonte, dass auch das Recht der Opfer auf Wiedergutmachung ein wesentliches Element des Rechtssystems des Gerichtshofs ist, und erklärte, dass er die Wiedergutmachungsphase mit Sorgfalt und Nachdruck vorantreiben wird.

Hintergrund: Der Prozess in diesem Fall wurde am 6. Dezember 2016 eröffnet. Am 4. Februar 2021 verkündete die Kammer ihr Urteil gemäß Artikel 74 des Römischen Statuts und befand Dominic Ongwen der insgesamt 61 Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen für schuldig. Am selben Tag beschloss die Kammer, eine Anhörung gemäß Artikel 76(2) des Statuts in Anwesenheit von Dominic Ongwen, seinem Verteidiger, Vertretern der Staatsanwaltschaft und den Rechtsvertretern der am Verfahren teilnehmenden Opfer abzuhalten, um weiteres Vorbringen und zusätzliche Beweise zu hören, die für die angemessene Strafe, die gegen Dominic Ongwen zu verhängen ist, relevant sind. Zusätzliche Beweise wurden von der Verteidigung vorgelegt, während die Staatsanwaltschaft und die Rechtsvertreter der beteiligten Opfer sich dafür entschieden, keine zusätzlichen Beweise vorzulegen. Am 14. und 15. April 2021 hielt die Kammer eine Anhörung zur Verurteilung gemäß Artikel 76(2) des Statuts in Anwesenheit der Staatsanwaltschaft, Dominic Ongwen und seiner Verteidigung sowie der beiden Teams der Rechtsvertreter der beteiligten Opfer ab.

Insgesamt durften 4.095 Opfer, vertreten durch ihre Anwälte, Herrn Joseph Akwenyu Manoba und Herrn Francisco Cox, bzw. Frau Paolina Massidda, an dem Verfahren teilnehmen.

Die Strafkammer erließ 70 mündliche Entscheidungen und 528 schriftliche Entscheidungen bis hin zur Verurteilung. Die vollständige Akte des Verfahrens, die die Schriftsätze der Parteien und Beteiligten sowie die Entscheidungen der Kammer enthält, umfasst derzeit über 1.810 Dokumente. (APO / PM IStGH)