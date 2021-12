ECOWAS-Raum: „Der freie Personen- und Warenverkehr ist noch nicht Realität“, erklärt Burkina Fasos Präsident

Burkina Fasos Präsident Roch Kaboré (Foto) hat am Dienstag, den 14. Dezember 2021, das zweite Team der „Task Force“, der Arbeitsgruppe für die Handelsliberalisierung im ECOWAS-Raum, vorgestellt. Laut Kaboré, der von seinen Amtskollegen als Vorkämpfer für den freien Personen- und Warenverkehr im ECOWAS-Raum angesehen wird, ist die „Task Force“ das wichtigste operative Instrument zur Erleichterung des Handels in der westafrikanischen Subregion. Das neue Team, das aus sieben Mitgliedern besteht und von Dr. Mohamed Ibn Chambas geleitet wird, soll die Linien, die das scheidende Team unter der Leitung von Salou Djibo bereits gezogen hat, weiterführen und verstärken.

Die am 25. November 2015 gegründete „Task Force“ hat die Aufgabe, die Effektivität des freien Personen- und Warenverkehrs im EU-Raum zu gewährleisten, insbesondere durch Schiedsverfahren und gütliche Beilegung von Streitigkeiten zwischen den Mitgliedstaaten sowie durch Advocacy und Mediation bei den politischen Behörden der Staaten.

„Die Liberalisierung des Handels ist das wichtigste Instrument der wirtschaftlichen Integration und bietet den Wirtschaftsakteuren der ECOWAS-Mitgliedstaaten die Möglichkeit, den intraregionalen Handel auszubauen, und den Menschen die Möglichkeit, über einen Raum von mehr als 6 Millionen km2 für einen Markt mit mehr als 400 Millionen Einwohnern zu verfügen. Daher müssen wir uns für die Umsetzung und Einhaltung der Bestimmungen dieser Verordnung einsetzen. In Anwendung dieser Verordnung wurde am 20. Mai 2016 in Ouagadougou das allererste Team der Task Force eingesetzt. Ein Team, das unter dem Vorsitz von General Salou DJIBO mehrere Aktivitäten im Sinne eines effektiven freien Personen- und Warenverkehrs initiiert hat. Dabei handelte es sich hauptsächlich um Schlichtungsmissionen in den fünfzehn Mitgliedstaaten, Monitoring-Missionen und die regelmäßige Abhaltung von Jahrestagungen.

Trotz aller Bemühungen und Maßnahmen ist der freie Personen- und Warenverkehr nur schwer zu verwirklichen, da er auf zahlreiche Hindernisse stößt, innerhalb der Länder als auch an den Grenzen. Diese Situation wird durch die Herausforderungen in Bezug auf Sicherheit und Gesundheit in der Subregion noch erschwert. Sie stimmen mit mir überein, dass noch viel zu tun bleibt, damit der Grundpfeiler der Integration, die Freizügigkeit, in allen unseren Staaten wirksam wird“, sagte Präsident Roch Kaboré und versicherte der ECOWAS-Kommission zur Förderung der Integration, dass er sie bei der Umsetzung aller Initiativen zur Förderung der Freizügigkeit und des Aufbaus eines gemeinsamen Marktes begleiten werde.

Präsident Kaboré bedauerte auch die Auswirkungen der doppelten Sicherheits- und Gesundheitskrise auf die Umsetzung des Protokolls über den freien Personen- und Warenverkehr im ECOWAS-Raum und insbesondere auf das Schema zur Handelsliberalisierung. Situationen, die die Mitgliedsstaaten der Gemeinschaftsorganisation dazu zwingen, die Bedingungen für die Freizügigkeit der Bürger zu verschärfen.

Für den Präsidenten der ECOWAS-Kommission, Jean-Claude Kassi Brou, ist die Freizügigkeit von Personen und Gütern eine Voraussetzung für die Verbesserung des innergemeinschaftlichen Handels, der angesichts des Potenzials der ECOWAS-Länder hinter den Erwartungen zurückbleibt. (Quelle: lefaso.net, Text und Foto)