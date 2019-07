Ehrenpreis der Deutschen Afrika Stiftung für Autorin Ruth Weiss

Die Deutsche Afrika Stiftung gratulierte Ruth Weiss, der „Großen alten Dame“ der Afrika-Berichterstattung, zu ihrem 95. Geburtstag, den sie am 26. Juli, beging. Die Präsidentin der Deutschen Afrika Stiftung, Dr. Uschi Eid, freut sich, dass Ruth Weiss aus diesem Anlass den Ehrenpreis der Deutschen Afrika Stiftung erhält, der ihr am 11. Dezember in Berlin verliehen wird.

Ruth Weiss hat nicht nur mit zahllosen Artikeln, Reportagen und Interviews in deutschen Medien über Afrika berichtet. Sie war auch Afrikakorrespondentin u.a. des englischen Guardian und Redakteurin afrikanischer Zeitungen. Von 1975 – 78 leitete sie die Afrika-Redaktion der Deutschen Welle in Köln. Schwerpunkte ihrer Berichterstattung waren die wirtschaftliche Entwicklung und die Befreiungsbewegungen im Südlichen Afrika.

Nachdem die Apartheidregime in Südafrika und Süd-Rhodesien, dem heutigen Zimbabwe, Ruth Weiss in den 1960er Jahren zur unerwünschten Person erklärt hatten, wurden Lusaka, die Hauptstadt Sambias, und später London die Ausgangsorte, von wo sie berichtete und Recherchereisen unternahm.

Ruth Weiss verfasste auch über 30 Sachbücher, vorwiegend über das Südliche Afrika, eine außergewöhnliche Autobiographie und Romane sowie Kinderbücher. An den Realschulen Baden-Württembergs wurde Ruth Weiss’s Buch „Meine Schwester Sara“ zur Prüfungslektüre bestimmt. Eine Realschule in Aschaffenburg benannte sich nach ihr. Ruth Weiss schreibt nicht nur weiterhin Bücher. Sie ist als Überlebende des Holocaust und Afrikaexpertin auch immer noch mit Lesereisen an deutschen Schulen und Bildungsinstitutionen eine Zeitzeugin und kritische Analytikerin für die politische Bildungsarbeit in Deutschland. (DAS)