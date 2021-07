Ein großer Schritt in Richtung freier Kapitalverkehr in Afrika

Am 30.07.2021 wurde eine Partnerschaft zwischen der ASEA (Association of African Stock Exchanges) und dem Unternehmen DirectFN zur Einrichtung einer Kursplattform für ganz Afrika (African Exchanges Linkage Project: AELP) unterzeichnet. Das AELP, ein echtes Instrument für die wirtschaftliche und finanzielle Integration in Afrika, ist eine gemeinsame Initiative von ASEA und der Afrikanischen Entwicklungsbank (AfDB), um u.a. das Liquiditätsproblem der afrikanischen Aktienmärkte anzugehen.

Ihm gehören die Casablanca Stock Exchange, die Egyptian Stock Exchange, die Johannesburg Stock Exchange, die Nairobi Securities Exchange, die Nigerian Stock Exchange, die Mauritius Stock Exchange und die UEMOA Regional Securities Exchange (BRVM) an.

Die Technologieplattform AELP Link wird die Weiterleitung von Börsenaufträgen und Handelsbestätigungen zwischen den Maklern an den sieben Börsen ermöglichen, die an der Pilotphase des Projekts teilnehmen.

„Dies ist ein wichtiger Schritt in Richtung eines freien Kapitalflusses in Afrika für die Investitionsfinanzierung (…) Die Börsen helfen afrikanischen Unternehmen und Regierungen weiterhin bei der Beschaffung von langfristigem Kapital für die Schaffung von Arbeitsplätzen, Unternehmenswachstum, Infrastruktur und Entwicklung“, sagte Felix Edoh Kossi Amenounve, Präsident der ASEA.

DirectFN ist ein weltbekanntes saudi-arabisches IT-Unternehmen, das sich auf Finanzmarktlösungen für den Nahen Osten und viele Schwellenmärkte spezialisiert hat. (Quelle : republicoftogo.com)