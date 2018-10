Eine Modelagentur nur für Schwarze: Mut zum Selbstportrait!

Das Bild von Schwarzen hat sich durch unverkennbare Errungenschaften von Schwarzen in der Politik, Wirtschaft, Wissenschaft, Sport und im Entertainment, im letzten Jahrzehnt sichtlich zum Positiven gewandelt. Das Leben nimmt an kulturellem Reichtum zu und der Alltag wird bunter. Neue Konsumentengruppen entstehen. Da bereits viele mittelständische Unternehmen über ein internationales Netzwerk verfügen, wird Diversität sowohl in der internen Unternehmenskommunikation als auch für die unternehmerische Außendarstellung immer relevanter. Somit steht es außer Zweifel, dass die Nachfrage nach schwarzen Models stetig wachsen wird.

Elli Gilgal Models, die Agentur für Schwarze, hat sich deshalb zum Ziel gesetzt dunkelhäutige Models in alle Branchen der Werbeindustrie zu vermitteln und dadurch zu einem konstruktiven Selbstverständnis Schwarzer in Deutschland beizutragen.

„Schönheit hat mich schon immer fasziniert“, so die gebürtige Kamerunerin und Inhaberin von Elli Gilgal Models, Elizabeth Nehring. „Die Schönheit in der Natur, die des menschlichen Körpers, die Schönheit in der Kunst, hier vor allem die der Architektur, begeistern mich. Es gibt jedoch eine Schönheit, die mich nicht nur staunen lässt, sondern auch zum Handeln bewegt, und das ist die Schönheit der Gerechtigkeit“.

Wie ein blickdichter Vorhang, verhinderte das westliche Schönheitsideal der restlichen Welt seine Schönheit der Weltbühne zu präsentieren. Mit ihrer Agentur möchte sie Mut zum Selbstportrait machen und dazu anregen, hinter dem Vorhang hervorzutreten und selbstwirksam zu werden. Wir leben in einer Zeit, wo es einfacher ist als jemals zuvor, für sich Teilhabe am gesellschaftlichen Wandel zu reklamieren. Beleg hierfür ist die bahnbrechende Filmproduktion „Black Panter“, die weltweit für Aufsehen gesorgt hat.

Discover Beauty and Recover Africa – Schönheit entdecken und Achtung vor Afrika wecken – ist seit je her Motivation und Leitgedanke ihres Schaffens gewesen, was 2016 auch zu der Gründung von Elli Gilgal Models geführt hat. Der Wunsch schön zu sein, oder als schön erachtet zu werden ist ein Verlangen immanent in jedem Menschen!

Elli Gilgal Models ist eine klassische Modelagentur, allerdings mit der Besonderheit, dass sie sich auf schwarze Models spezialisiert hat. Das ist zugleich unser Alleinstellungsmerkmal: Denn Elli Gilgal Models ist die einzige Modelagentur in Deutschland, die ausschließlich schwarze Models vermittelt. Die Agentur ist ein junges Startup-Unternehmen mit Fokus auf Models, People und Kids. Die Altersspanne der Models reicht von 6-50+. Die Agentur ist im Mai 2016 online gegangen und bietet ihren Kunden ungeachtet der Spezialisierung ein facettenreiches und internationales Angebot, und dies für die Fashion- wie auch für die Werbeindustrie. (Elli Gilgal Models)

Weitere Infos HIER.