Elon Musks Starlink angewiesen, in Namibia den Betrieb einzustellen – Lizenzprobleme

Namibia hat Starlink Inc. dazu aufgefordert, alle Aktivitäten im südwestafrikanischen Land unverzüglich einzustellen. Laut einem Bericht von Bloomberg betreibt der von Milliardär Elon Musk gegründete Satelliten-Internetdienst seine Dienste ohne die erforderliche Telekommunikationslizenz.

Die Kommunikationsregulierungsbehörde von Namibia (CRAN) hat die Öffentlichkeit davor gewarnt, Starlink-Terminalgeräte zu erwerben oder die Dienste des Unternehmens zu abonnieren. Solche Aktivitäten seien illegal, so die Behörde.

„Ermittler haben bereits illegale Terminals von Verbrauchern beschlagnahmt und in diesem Zusammenhang Strafanzeigen bei der namibischen Polizei eingereicht“, teilte die Behörde mit.

Starlink startete seinen afrikanischen Betrieb im Januar 2023, wobei Nigeria als erster Standort diente. Der Anbieter der nächsten Generation von Satelliteninternet versprach, die Hochgeschwindigkeits-Internetverbindung in Afrikas bevölkerungsreichstem Land zu revolutionieren und plante ehrgeizige Expansionen auf dem gesamten Kontinent.

Bis Oktober 2023 war der Dienst offiziell in sieben afrikanischen Ländern verfügbar, darunter Nigeria, Kenia, Mosambik, Ruanda, Malawi und Sambia. Seitdem hat Starlink seine Reichweite auf über ein Dutzend afrikanische Länder erweitert, darunter Mauritius und Sierra Leone.

Die Nachfrage nach Starlink-Diensten ist in den letzten Jahren in der Subsahara-Region stark gestiegen, vor allem aufgrund der Schwierigkeiten lokaler Anbieter, schnelles Breitbandinternet bereitzustellen – insbesondere in abgelegenen Gebieten fernab von Städten. In einigen Fällen haben Menschen illegale Starlink-Terminals gehandelt und aktiviert.

Im Oktober verzeichnete das mit SpaceX verbundene Unternehmen in Simbabwe einen Ausverkauf seiner Terminals in der Hauptstadt, nur zwei Monate nach Erhalt der behördlichen Genehmigung. Behörden in Angola und Südafrika haben Gespräche mit Starlink bestätigt, und Kenias größter Telekommunikationsanbieter, Safaricom Plc, hat ebenfalls Interesse bekundet.

Namibia ist ein riesiges Land, größer als Texas, mit nur 2,6 Millionen Einwohnern. Viele Gemeinschaften leben weit entfernt von städtischen Zentren, was erhebliche Herausforderungen bei der Konnektivität mit sich bringt.

Obwohl Starlink in Namibia eine Telekommunikationslizenz beantragt hat, erklärte CRAN, dass der Antrag noch geprüft werde. Bis zur Erteilung einer Lizenz gelten der Import und die Nutzung von Starlink-Terminalgeräten als illegal.

Laut der Website des Unternehmens ist der Start von Starlink-Diensten in Namibia für das Jahr 2025 geplant. (Quelle: Newsletter Business Insider)