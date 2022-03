Entwicklung der Pharmaindustrie in Westafrika: Afrikanische Entwicklungsbank und ECOWAS unterzeichnen Absichtserklärung über 3,56 Mio. USD

Die Afrikanische Entwicklungsbank (www.AfDB.org) und die Kommission der Wirtschaftsgemeinschaft Westafrikanischer Staaten (ECOWAS) haben am Mittwoch in Abuja eine Absichtserklärung über 3,56 Mio. USD für die Umsetzung des Projekts zur Unterstützung der Entwicklung der pharmazeutischen Industrie in Westafrika unterzeichnet. Die Vereinbarung wurde von Lamin Barrow, dem Generaldirektor der Bank für Nigeria, und Mamadou Traoré, dem ECOWAS-Kommissar für Industrie und Privatsektor, unterzeichnet.

Der Verwaltungsrat der Afrikanischen Entwicklungsbank-Gruppe genehmigte zuvor am 24. Januar einen Zuschuss von 3,56 Mio. USD an die ECOWAS für die Entwicklung der Pharmaindustrie in der Region.

Das Projekt zur Entwicklung der Pharmaindustrie in der ECOWAS-Region hat Gesamtkosten von 3,77 Mio. USD und wird nicht nur durch den Zuschuss von 3,56 Mio. USD des Afrikanischen Entwicklungsfonds, dem konzessionellen Fenster der Bankgruppe, finanziert, sondern auch durch einen Beitrag der ECOWAS-Kommission in Höhe von 200.000 USD (bar) und 400.000 USD (Sachleistungen).

Das Projekt wird die Umsetzung der Vorschriften für die zollfreie Einfuhr von pharmazeutischen Rohstoffen, Verpackungen und Fertigprodukten im Rahmen des Gemeinsamen Außentarifs der ECOWAS unterstützen, der ein Instrument zur Erleichterung des innergemeinschaftlichen Handels darstellt. Außerdem soll ein effektives regionales Ökosystem für die Arzneimittelregulierung geschaffen werden, indem Programme zur technischen Unterstützung und zum Aufbau von Kapazitäten für regionale Arzneimittelregulierungsbehörden angeboten werden.

Mamadou Traoré sagte: „Die lokale Produktion von pharmazeutischen und biologischen Produkten ist zu einem Gebot und einer regionalen Priorität geworden, ebenso wie die Bereitstellung von Dienstleistungen im Bereich der Gesundheitsversorgung, bei denen die Unterstützung der Afrikanischen Entwicklungsbank der ECOWAS helfen wird, ihre Entwicklungsziele zu erreichen“.

„Die Covid-19-Krise hat die Fragilität unserer nationalen Gesundheitssysteme weiter offengelegt und zu erheblichen Störungen im globalen Gesundheits- und Pharmasektor sowie in den Lieferketten geführt. Dies unterstreicht die Dringlichkeit, die Anstrengungen zu beschleunigen, um ein Mindestmaß an Versorgung mit Gesundheitsprodukten zu gewährleisten“, sagte Lamin Barrow.

Das Projekt wird die Wettbewerbsfähigkeit der Industrie durch die Verbesserung der Qualitäts- und Produktstandards erhöhen und sicherstellen, dass sich die Region an die globalen Best Practices für die Herstellung von pharmazeutischen Produkten und Lieferungen hält. Es wird auch dazu beitragen, regionale Ausbildungseinrichtungen und Labore zu stärken, um sicherzustellen, dass die erforderlichen Fähigkeiten zur Verfügung stehen, um das Wachstum der Industrie in der gesamten Region unter Berücksichtigung der Gleichstellung der Geschlechter und auf umweltfreundliche Weise zu unterstützen.

Die Afrikanische Entwicklungsbank hat als Reaktion auf die Appelle der Afrikanischen Union und der Pharmaindustrie eine führende Rolle bei der Entwicklung und Durchführung einer kontinentalen Vision und eines Aktionsplans für eine neue afrikanische Pharmazeutische Ordnung gespielt. Der Präsident der Bank, Dr. Akinwumi A. Adesina, hatte im vergangenen Jahr die Mobilisierung von drei Milliarden US-Dollar angekündigt, um die afrikanische Pharmaindustrie in den nächsten zehn Jahren zu unterstützen.

Das Projekt wird auch die Bemühungen der Bank vorantreiben, die Harmonisierung des regulatorischen Umfelds für Arzneimittel in Afrika auf regionaler und kontinentaler Ebene zu unterstützen. Dies wird im Tandem mit der Operationalisierung der Afrikanischen Kontinentalen Freihandelszone die innerafrikanische Integration und den innerafrikanischen Handel stärken und damit die regionalen Märkte ankurbeln.

Solomon Quaynor, der für den Privatsektor, Infrastruktur und Industrialisierung zuständige Vizepräsident der Bank, erklärte: „Zur Entwicklung der Pharmaindustrie wird die Afrikanische Entwicklungsbank dazu beitragen, die lokalen Produktionskapazitäten auszubauen, um den Marktanteil des Wertes der afrikanischen (lokalen und regionalen) Pharmaproduktion bis 2030 auf 45-55% zu steigern.

Das Projekt orientiert sich an drei der fünf strategischen Prioritäten der Afrikanischen Entwicklungsbank: „Afrika industrialisieren“, „Afrika integrieren“ und „die Lebensqualität der Menschen in Afrika verbessern“. Es treibt auch die regionale Integrationsstrategie der Bank für Westafrika voran und steht im Einklang mit der Genderstrategie der Bank und ihrer strategischen Reaktion auf die Covid-19-Pandemie.

Die ECOWAS-Kommission wird das ausführende Organ sein und die Westafrikanische Gesundheitsorganisation die Durchführungsstelle für das Projekt, das eine Laufzeit von zwei Jahren (2022-2024) hat. (APO Group für AfDB).