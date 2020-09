Ethiopian Airlines startet heute wieder nach Namibia / Erleichterte Einreisebestimmungen für internationale Touristen

Ethiopian Airlines fliegt die namibische Hauptstadt Windhoek ab sofort wieder drei Mal die Woche, dienstags, donnerstags und samstags, aus Frankfurt an. Eine weitere vierte Verbindung findet zudem montags statt, diese bedient allerdings nur die Strecke von Addis Abeba nach Windhoek. Alle drei Verbindungen von Frankfurt machen einen Zwischenstopp im äthiopischen Addis Abeba.

Die Flugzeuge werden jeweils um 22:05 Uhr in der Mainmetropole starten und erreichen den internationalen Flughafen Hosea Kutako in Windhoek nach einer Zwischenlandung am Folgetag um 13:20 Uhr. Die gesamte Flugzeit beläuft sich auf etwa 15 Stunden. Der Aufenthalt in Addis Abeba beträgt rund 2 Stunden und 40 Minuten. Alle Flüge sind ab sofort auf der Website von Ethiopian Airlines buchbar.

Namibia erleichtert die Einreise für internationale Touristen

Auf einer Pressekonferenz am 8. September 2020 in Windhoek stellte Hon. Pohamba Shifeta, Minister für Umwelt, Forstwirtschaft und Tourismus in Namibia, die überarbeiteten Einreisebestimmungen vor. Bereits seit dem 1. September ist die Einreise für internationale Touristen über den internationalen Flughafen Hosea Kutako in Windhoek wieder möglich. Unter welchen Bedingungen und Vorgaben Touristen und Geschäftsleute nach Namibia einreisen dürfen und wie sie sich vor Ort zu verhalten haben, wird detailliert in diesen Bestimmungen festgehalten, welche der Minister präzisierte. So muss der Nachweis über ein negatives Covid-19-Testergebnis, das bei Boarding des Fluges nicht älter als 72 Stunden sein darf, bei Einreise vorliegen. Der Gast kann dann im Rahmen einer im Voraus festgelegten Route samt entsprechend registrierter Unterkünfte frei durch das Land reisen; ohne zunächst in Quarantäne gehen zu müssen. Am fünften Tag muss der Reisende für einen weiteren Test zu Verfügung stehen. Zwei Tage später wird das Ergebnis erwartet. An diesem Tag muss der Gast jederzeit erreichbar sein, um das Testergebnis erfahren zu können. Wenn das Ergebnis negativ ist, steht der weiteren Reise in Namibia nichts im Wege.

Weitere Informationen: www.namibia-tourism.com.