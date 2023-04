EUMPMEU Military Partnership Mission Niger: Bundeswehr unterstützt nigrische Streitkräfte beim Fähigkeitsaufbau

Die Bundeswehr soll sich an der neuen militärischen Partnerschaftsmission EUMPMEU Military Partnership Mission (EU Military Partnership Mission) Niger beteiligen. Bei der von der Europäischen Union geführten Mission soll die Bundeswehr die nigrischen Streitkräfte beim Aufbau von Fähigkeiten unterstützen. Die EU-Mission befindet sich derzeit im Aufbau.

Daten und Fakten

Seit März 2023

Personalobergrenze von bis zu 60 Soldatinnen und Soldaten

Mandat soll bis zum 31. Mai 2024 gelten

Nach dem Beschluss des Bundeskabinetts muss das Parlament noch beraten und abstimmen

Auftrag

Niger hatte die EU zu einer militärischen Partnerschaftsmission eingeladen, die am Bedarf Nigers auf diesem Feld ausgerichtet ist. Aufgabe von EUMPMEU Military Partnership Mission Niger soll die Unterstützung der nigrischen Streitkräfte bei ihrem selbstverantworteten Kapazitätsaufbau sein. Hier sollen drei Projekte den Kern bilden:

– Aufbau einer technischen Schule

– Eine spezialisierte Ergänzungsausbildung für bestehende Verbände

– Aufbau eines Führungsunterstützungsbataillons

Der deutsche Anteil soll zunächst drei Soldatinnen oder Soldaten der Bundeswehr als Beitrag zum „initialen Führungselement“ der Mission in Niamey betragen. Eine Erhöhung des Beitrages gilt es in der Folge im EU-Rahmen abzustimmen.

Ziel in der Region Sahel

Ziel der Bundesregierung ist es, Instabilität und Gewalt in der afrikanischen Region Sahel einzudämmen. Dieses Ziel gilt unvermindert. Das deutsche Engagement geschieht in enger Zusammenarbeit mit der Europäischen Union, den Vereinten Nationen und den internationalen Partnern. Es kommt darauf an, eine weitere Verschärfung multipler Krisen im Sahel zu verhindern. (BMvG, Foto: Bundeswehr/Sebastian Wilke)