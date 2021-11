Expertenmeinung: Sudanesische Armee ergreift Macht, um Bürgerkrieg zu verhindern, sagt Putschistenführer

Sudans Putschistenführer, General Abdel Fattah al-Burhan, hat erklärt, das Militär habe die Macht übernommen, um einen „Bürgerkrieg“ zu verhindern. Er fügte hinzu, dass der abgesetzte Premierminister Abdalla Hamdok „zu seiner eigenen Sicherheit“ im Haus des Generals festgehalten wurde, jetzt aber nach Hause zurückgekehrt ist. Die Proteste in der Hauptstadt Khartum dauern weiterhin an, Straßen, Brücken und Geschäfte sind geschlossen. Auch die Telefon- und Internetverbindungen sind unterbrochen. (BBC-News)

Kommentar dazu von Khalid Mustafa Medani, außerordentlicher Professor an der Fakultät für Politikwissenschaft und am Institut für Islamische Studien an der Mc Gill Universität in Montreal/Kanada:

„Der jüngste Militärputsch im Sudan untergräbt nicht nur die demokratischen und hart erkämpften Bestrebungen des sudanesischen Volkes, sondern droht auch die Sicherheit der gesamten Region zu untergraben, was erhebliche Folgen für die internationale Gemeinschaft in Bezug auf ihre strategischen und wirtschaftlichen Interessen sowie die globale Menschenrechts- und Demokratieagenda hat. Der Widerstand gegen den Staatsstreich ist in der gesamten Zivilgesellschaft des Landes weit verbreitet, und die Mehrheit der Sudanesen protestiert weiterhin und fordert die Rückkehr zu einer zivilen und demokratischen Regierung.“

Khalid Mustafa Medani ist außerordentlicher Professor am Fachbereich für Politikwissenschaft und am Institut für Islamische Studien sowie Vorsitzender des Programms für Afrikastudien.