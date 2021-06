Exzellenter „WELT“-Kommentar: „Mal ehrlich, was hat die Bundeswehr eigentlich in Mali zu suchen?“

Jacques Schuster, Chefkommentator der „WELT“, zum Bundeswehreinsatz in Mali – absolut lesenswert! „Seit ein Selbstmordattentäter zwölf deutsche Soldaten verletzt hat, bemühen sich Politiker wieder emsig, den Sinn des Bundeswehreinsatzes in Mali zu begründen. Die Wahrheit ist: Das Mandat ist fragwürdig, und das Ziel der Friedenssicherung liegt in weiter Ferne.

Nach dem Anschlag auf die Bundeswehr fordert Annegret Kramp-Karrenbauer nun, erneut über den Einsatz in Mali nachzudenken. Es müssten „realistische politische Ziele“ für die Arbeit vor Ort formuliert werden. Nehmen wir die Verteidigungsministerin beim Wort und versuchen es …

