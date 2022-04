Facebooks „digitaler Kolonialismus“ in Afrika

Indem Facebook den Zugang zu seiner Plattform in den meisten afrikanischen Ländern kostenlos anbietet, soll versucht werden, sich unverzichtbar zu machen. Aber zu welchem Preis?

„Wenn es kostenlos ist, bist du das Produkt“. Nie war dieser von Bruce Willis geprägte Spruch so wahr wie in Afrika. Facebook hat in der Tat eine Gratisstrategie eingeführt, die Fragen aufwirft. Während das amerikanische soziale Netzwerk behauptet, durch unschlagbare Angebote „mehr als 25 Millionen Menschen online gebracht zu haben, die sonst nicht online wären“, fragen sich viele Afrikaner, warum der amerikanische Konzern so viel Aufwand betreibt.

Mit dem Angebot Free Basics ermöglicht Mark Zuckerbergs Konzern den Menschen in 32 der 54 Länder Afrikas einen kostenlosen Zugang zum Internet – natürlich über seine Plattform. Ein Modell, das sogar Apple kritisiert. Tim Cook, der Chef des Unternehmens, hat das Geschäftsmodell von Facebook und die gezielte Werbung des sozialen Netzwerks gegeißelt. Cook beklagt den Verkauf von Nutzerdaten.

„In Afrika ist Facebook das Internet“, fasst The Guardian einfach zusammen, zitiert von Courrier International, der daher daran erinnert, dass die Bevölkerung, ohne ihr Handyguthaben aufladen zu müssen, seit 2015 dank Free Basics einen kostenlosen Zugang zum sozialen Netzwerk haben kann. Ein Angebot, das sich auf die bestehenden Telefonanbieter stützt, aber auch auf die sehr offensive Politik von Mark Zuckerberg, der selbst Infrastrukturen aufbaut, die den Zugang zum Internet ermöglichen. Mit anderen Worten: Facebook weiß, wie man sich unumgänglich macht, und wenn es nicht über die Werkzeuge verfügt, um sich durchzusetzen, stellt es sie selbst bereit.

„Aggressive Expansion“

Facebook ist daher für die Mehrheit der Bevölkerung, die ihr Handy ohne Flatrate nutzt und Datenaufladungen nur tröpfchenweise kauft, zur wichtigsten Informationsquelle geworden. Mit all den damit verbundenen Sorgen, wie der Verbreitung von Fake-News. „Afrika hat eine junge und wachsende Bevölkerung und bietet daher Möglichkeiten für Facebook, über Facebook, WhatsApp, Instagram oder andere Wege ins Internet zu gelangen“, fasst Toussaint Nothias, Forschungsleiter des Digital Civil Society Lab an der Stanford University, zusammen.

Der Forscher prangert die „aggressive Expansion“ des US-Konzerns in den Ländern des Südens an, während Facebook im Westen an Boden verliert und mit TikTok oder neuen Plattformen konkurriert, die bei jungen Leuten sehr beliebt sind. „Facebook versteht, dass es neue Nutzer finden muss, um weiter zu wachsen“, resümierte die Whistleblowerin Frances Haugen kürzlich vor dem US-Senat und stützte sich dabei auf interne Notizen, die unter Facebook-Mitarbeitern verbreitet wurden.

Facebook interessiert sich also besonders für Afrika, ein Spielfeld, das das soziale Netzwerk mittlerweile gut kennt. The Guardian warnt jedoch: „Facebook stellt seine Initiativen für kostenloses Internet in Afrika zwar als Menschenfreundlichkeit dar“, doch in der Praxis ist das Unternehmen weit entfernt von dem Bild, das Zuckerberg vermittelt.

Das Netzwerk Global Voices ist der Meinung, dass Facebook einen „digitalen Kolonialismus“ betreibt und dazu beiträgt, „den Nutzer in einen überwiegend passiven Konsumenten von Inhalten überwiegend westlicher Unternehmen zu verwandeln“. Doch wo im Westen eine Abschwächung von Facebook zu beobachten ist, scheint dies in Afrika erst der Anfang zu sein. Denn gestützt auf seine kostenlosen Angebote für den Internetzugang hat sich Facebook aggressiv als unumgänglicher Akteur in diesem Sektor etabliert. (Quelle: lejournaldelafrique, Foto: Jean Gerber on Unsplash)