Feature zu Äthiopien: Die Entwicklung Dr. Abiy Ahmeds vom Hoffnungsträger zum Autokraten und Kriegsherrn

Die Berliner Journalistin Sabine Küster-Reeck hat ein detailliertes Feature zum Thema „Krise in Äthiopien, welche Rolle spielt Premierminister Dr. Abiy Ahmed?“ ausgearbeitet, das sich mit der aktuellen Krise im ostafrikanischen Äthiopien befasst, die Hintergründe analysiert und die Rolle des gegenwärtigen Ministerpräsidenten Dr. Abiy Ahmed beleuchtet.

„Ich habe den Fokus auf den Ministerpräsidenten Dr. Abiy Ahmed gelenkt. Seinen Werdegang, seinen Hintergrund und seine Rolle bei der gegenwärtigen Entwicklung in Äthiopien. Wichtig erscheint mir dabei auch der Aspekt, dass Dr. Abyi Ahmed, trotz seiner Auszeichnung mit dem Friedensnobelpreis, einen gewalttätigen Konflikt mit unabsehbaren Konsequenzen provoziert hat, indem er sich mit dem jahrzehntelangen Erzkontrahenten Isaiyas Afeworki aus Eritrea plötzlich fraternisiert, um inner-äthiopische Gegner zu eliminieren. Junge, charismatische „Hoffnungsträger“ werden häufig von den Medien zu Helden stilisiert. Sie müssen fast zwangsläufig an diesem hohen Ideal, das an sie gelegt wird, scheitern“, erklärt die Verfasserin, die sich von 2001 bis 2006 in Mekelle/Tigray aufgehalten hat.

Ein lesenswertes Exposé, für das die Autorin auch Interviews mit diversen Experten, wie Alexander Bestle, Pressereferent Deutsch- Äthiopischer Verein, München, Prinz Asfa-Wossen Asserate, Historiker und Schriftsteller, Frankfurt/Main, Prof. Dr. Wolbert G.C. Smidt, Ethnohistoriker, Jena/Universität Mekelle-Tigray und Frau Dr. Mayja Priess, Historikerin und Dozentin für Amharisch, Universität Hamburg, geführt hat.

Lesen Sie HIER das 4-seitige Feature.