Französische Touristin in Marokko von streunenden Hunden getötet

Ein Rudel streunender Hunde hat eine französische Touristin angegriffen und zu Tode gebissen. Das Drama ereignete sich am Dienstag in der Gemeinde El Argoub, einem Badeort 70 km von Dakhla entfernt, der südlichsten Stadt in der von Marokko beanspruchten Westsahara und Hauptstadt der Verwaltungsregion Dakhla-Oued Ed Dahab.

Die 44-jährige französische Touristin, deren Name nicht bekannt gegeben wurde, starb nach einem Angriff streunender Hunde am Dienstag, den 16. August, an ihren Verletzungen. Sie hatte ihr Hotel in El Argoub, einem für seine Strände und das Kitesurfen bekannten Badeort in der Westsahara, zu Fuß verlassen, als sie von der Hundemeute überrascht wurde.

Die örtlichen Behörden erklärten, dass eine Untersuchung eingeleitet worden sei, da das Problem der Angriffe durch streunende Hunde in Marokko in den letzten Jahren immer wieder aufgetreten sei und Maßnahmen ergriffen worden seien, um die Hunde zu identifizieren und zu sterilisieren, um ihre Zahl zu verringern. (Quelle:afrik.com)