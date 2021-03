Frauen in Afrika weniger von Covid-19 betroffen: WHO-Analyse

Laut einer vorläufigen Analyse der Weltgesundheitsorganisation (WHO), die in 28 afrikanischen Ländern durchgeführt wurde, ist der Anteil der Frauen an den durch Covid-19 verursachten Infektionen und Todesfällen etwas geringer als der der Männer.

Die Analyse, die auf geschlechtsspezifischen epidemiologischen Daten aus den Ländern basiert, zeigt, dass etwa 41 % der Covid-19-Fälle auf Frauen entfallen, allerdings mit Schwankungen von 31 % in Niger bis 57 % in Südafrika.

In den meisten Ländern ist die Wahrscheinlichkeit, dass Frauen an IDVOC-19 sterben, etwas geringer als bei Männern. In der Elfenbeinküste zum Beispiel liegt die Sterblichkeitsrate bei 0,4 Prozent für Frauen und 0,5 Prozent für Männer, während sie in der Demokratischen Republik Kongo bei 2,2 Prozent für Frauen und 2,7 Prozent für Männer liegt und auf den Seychellen bei 0,1 Prozent und 0,5 Prozent.

Dieses Phänomen tritt trotz der Tatsache auf, dass Frauen einen großen Teil des Gesundheitspersonals ausmachen, wodurch sie einem höheren Infektionsrisiko ausgesetzt sind. In Afrika haben sich mehr als 95.000 Mitarbeiter im Gesundheitswesen mit Covid-19 infiziert. Auf den Seychellen sind 71 Prozent der Infektionen des Gesundheitspersonals auf Frauen zurückzuführen, in Eswatini sind es 64 Prozent, in der Elfenbeinküste 55 Prozent und im Senegal 54 Prozent.

Es sind weitere Analysen erforderlich, um die Faktoren zu ermitteln, die hinter den Unterschieden bei den Infektionen zwischen Frauen und Männern stehen. Einige Studien legen jedoch nahe, dass biologische, verhaltensbezogene und soziale Faktoren für diese Unterschiede verantwortlich sein könnten. Andere Studien berichten, dass Männer deutlich häufiger unter schweren Auswirkungen von Covid-19 leiden und Vorerkrankungen haben, was die etwas niedrigere Sterblichkeitsrate bei Frauen erklärt.

Nichtsdestotrotz haben die Pandemie und die strengen anfänglichen Eindämmungsmaßnahmen wie Lockdown, Reisebeschränkungen und Schulschließungen die bestehenden Gefährdungen von Frauen und Mädchen verstärkt.

„Die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie auf Frauen und Mädchen sind tiefgreifend, so dass viele Frauen und Mädchen mit verschärften Gesundheits- und Sicherheitsrisiken konfrontiert sind“, sagt Dr. Matshidiso Moeti, WHO-Regionaldirektorin für Afrika. „Unsere Reaktion muss über die klinischen Aspekte der Pandemie hinausgehen und sich mit versteckten Krisen befassen, die langfristige Auswirkungen auf Leben und Lebensgrundlagen haben können. “

Da die Pandemie den Zugang zu lebenswichtigen Gesundheitsdiensten erschwert, ergab eine vorläufige Analyse der WHO in 22 Ländern, dass in zehn Ländern ein Anstieg der Müttersterblichkeit zu verzeichnen war, wobei die größten Zunahmen zwischen Februar und Juli 2020 im Vergleich zum gleichen Zeitraum 2019 auf den Komoren, in Mali, Senegal und Südafrika zu verzeichnen waren. Neun dieser 22 Länder verzeichneten einen Rückgang der Geburten in Gesundheitseinrichtungen und einen Anstieg der Komplikationen bei Schwangerschaftsabbrüchen.

Studien haben gezeigt, dass die Gewalt gegen Frauen, insbesondere die häusliche Gewalt, in mehreren Ländern zugenommen hat, während Sicherheits-, Gesundheits- und finanzielle Sorgen zu Spannungen und Zwängen geführt haben, die durch die Lockdown-Bedingungen noch verstärkt wurden.

Die wirtschaftlichen Folgen von Covid-19 haben Frauen stark betroffen. Der informelle Sektor, wo überwiegend Frauen arbeiten, ist von der Pandemie besonders betroffen.

Die WHO arbeitet mit den Ländern zusammen, um die Auswirkungen der Pandemie auf die Gesundheit von Frauen abzumildern. Mehrere Länder haben Initiativen umgesetzt, um sicherzustellen, dass die Gesundheitsdienste für Sexualität, Fortpflanzung, Mütter, Neugeborene, Jugendliche und ältere Menschen aufrechterhalten werden.

Zu den Projekten gehören die Reorganisation der Schwangerenvorsorge und die Bereitstellung von persönlicher Schutzausrüstung, um Infektionen zu minimieren, sowie mobile Familienplanungsdienste, Selbstversorgungsmöglichkeiten für orale und injizierbare Verhütungsmittel und öffentlich-private Partnerschaften, um Verhütungsmittel und andere Familienplanungsprodukte verfügbar zu machen. (APO Group/WHO-Regionalbüro für Afrika, Foto: irin)