Fünf Länder besitzen mehr als 50% des Privatvermögens des afrikanischen Kontinents

Südafrika, Ägypten, Nigeria, Marokko und Kenia besitzen laut einem am Dienstag veröffentlichten Bericht mehr als 50% des privaten Reichtums auf dem afrikanischen Kontinent. Das derzeit auf dem afrikanischen Kontinent gehaltene Privatvermögen beläuft sich auf insgesamt 2,1 Billionen USD und soll in den nächsten zehn Jahren um 38% steigen.

Dies geht aus dem Africa Wealth Report 2022 hervor, der am Dienstag von Henley & Partners in Zusammenarbeit mit New World Wealth, zwei südafrikanischen Unternehmen, veröffentlicht wurde.

Der Bericht zeigt, dass die afrikanischen „Big 5“ der privaten Vermögensverwaltung – Südafrika, Ägypten, Nigeria, Marokko und Kenia – mehr als 50% des Gesamtvermögens des Kontinents repräsentieren. In Afrika gibt es derzeit 136.000 „sehr wohlhabende Personen“ mit einem Privatvermögen von mehr als 1 Million US-Dollar, 305 Einzelpersonen mit mehr als 100 Millionen US-Dollar und 21 US-Dollar-Milliardäre.

In Südafrika leben mindestens doppelt so viele sehr wohlhabende Menschen wie in jedem anderen afrikanischen Land, während Ägypten nun die meisten Milliardäre hat.

Andrew Amoils, Leiter der Forschungsabteilung bei New World Wealth, sagte: „In Afrika befinden sich einige der am schnellsten wachsenden Märkte der Welt, darunter Ruanda, Uganda und Mauritius. In diesen drei Ländern wird das private Vermögen in den nächsten zehn Jahren voraussichtlich um mehr als 60% wachsen, angetrieben von einer besonders robusten Leistung in den Bereichen Technologie und professionelle Dienstleistungen.“

Dominic Volek, Leiter des Bereichs Privatkunden bei Henley & Partners, fügte hinzu, dass es auf dem Kontinent bereits etablierte Zentren des Reichtums gebe, insbesondere in Südafrika, Ägypten und Marokko. „Und auch in Kenia, Marokko, Mosambik und Sambia wird in den nächsten zehn Jahren ein starkes Wachstum – über 50 % – des privaten Reichtums erwartet.“

Was die afrikanischen Städte betrifft, so befinden sich die beiden reichsten in Südafrika, wobei Johannesburg mit einem Gesamtprivatvermögen von 239 Milliarden US-Dollar die reichste Stadt ist und Kapstadt mit 131 Milliarden US-Dollar an zweiter Stelle steht. Kairo folgt ihnen dicht auf den Fersen mit 128 Milliarden US-Dollar und Lagos belegt mit 97 Milliarden US-Dollar den vierten Platz.

Trotz der Schwierigkeiten in den letzten zehn Jahren liegt Südafrika in Bezug auf das gesamte Privatvermögen immer noch auf Platz 28 der Welt, vor großen Volkswirtschaften wie Argentinien, Malaysia, Thailand und der Türkei. Mit einem Umsatz von 2 Milliarden US-Dollar pro Jahr ist es auch der größte Luxusgütermarkt Afrikas. (Quelle: VOA Afrique)