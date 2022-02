Fußball /Afrika Cup Finale: Senegal im Siegesrausch – Präsident erklärt 07.02. zum Feiertag

Senegal ist zum ersten Mal Afrika-Cup-Meister! Das Team um Liverpool-Star Sadio Mané entschied das Finale gestern Abend gegen Ägypten im Elfmeterschießen mit 4:2.

Die Nation ist im Siegesrausch, Präsident Macky Sall präsentiert sich auf seiner Facebook-Seite begeistert im Fan-Look und erklärt den heutigen Montag zum offiziellen Feiertag, arbeitsfrei bei voller Bezahlung.

Er will sogar früher von der Konferenz der Afrikanischen Union zurückkehren, um seine „Löwen“ am Flughafen Dakar gebührend in Empfang zu nehmen.