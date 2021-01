Pierre-Emerick Aubameyang ist möglicherweise in naher Zukunft nicht mehr der Kapitän von Arsenal (englische D1). Das liegt an seiner Ineffektivität vor dem Tor seit Saisonbeginn, aber vor allem an der Explosion des jungen Schotten Kieran Tierney, dem der Gunners-Coach die Kapitänsbinde übergeben will, berichtet das gabunische Webmagazin gabonews.

Der Trainer der Gunners möchte die Kapitänsbinde an Tierney weitergeben, und Pierre-Emerick Aubameyang, der seit Saisonbeginn in schlechter Form ist, könnte das Kapitänsamt an Arsenal (Englands D1) verlieren. Der Trainer der Gunners hat den Ehrgeiz, die Binde dem jungen Kieran Tierney anzuvertrauen, der derzeit in Topform ist. „Ich denke, dass er Arsenal-Kapitän sein kann, weil er den Respekt und die Bewunderung jedes Mitarbeiters und jedes Spielers hat. So ist er nun mal. Er tut es auf eine natürliche Art und Weise. Er ist auch ein sehr schüchterner Junge, aber er repräsentiert all die Werte, die wir vermitteln wollen und die in der DNA dieses Klubs sind“, sagte Mikel Arteta gegenüber urban-fusions.fr.

Im November 2019 zum Kapitän von Arsenal ernannt, erzielte Pierre-Emerick Aubameyang in dieser Saison 22 Tore in 36 Ligaspielen mit Arsenal. Doch seit Beginn der laufenden Saison hat der gabunische Stürmer in 15 Spielen der Premier League (englische D1-Liga) nur drei Tore erzielt. Vielleicht ist es an der Zeit, dass der englische Klubmanager die Binde an den 23-jährigen Schotten übergibt, der im Mittelfeld von Arsenal unverzichtbar geworden ist und noch viel Raum für Verbesserungen hat.

„Er kann sich noch verbessern, aber er ist ein echter Knaller im Angriff und wirklich solide in der Verteidigung. Er ist genau das, was wir suchen, und ich bin sehr glücklich, ihn in der Mannschaft zu haben“, sagte Mikel Arteta. Diese Aussagen könnten vielleicht Pierre-Emerick Aubameyang motivieren, der seine Führungsrolle im Angriff der Gunners deutlich an Teamkollege Alexandre Lacazette verloren hat.