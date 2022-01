Fußball / Gabun: Fifa leitet Untersuchung von Pädokriminalitätsvorwürfen ein

Der Internationale Fußballverband (Fifa) gab am 10. Januar bekannt, dass er eine Untersuchung zu den Vorwürfen des sexuellen Missbrauchs im Fußball Gabuns eingeleitet hat. Die Untersuchung wird insbesondere den Fall von Cédric Mombo (Foto), dem Präsidenten der Fußballliga der Provinz Estuaire, untersuchen, dem Pädokriminalität an Jugendlichen im Austausch für einen Platz in der Nationalmannschaft vorgeworfen wird.

Bisher hatte sich der Internationale Fußballverband (Fifa) in Bezug auf den Pädokriminalitätsskandal im gabunischen Fußball in Schweigen gehüllt, doch nun hat er endlich beschlossen, zu handeln. Der Weltfußballverband kündigte am 10. Januar die Einleitung einer Untersuchung an. „Angesichts der Schwere der erhobenen Vorwürfe können wir bestätigen, dass die unabhängige Ethikkommission der Fifa eine Untersuchung eingeleitet hat und die Angelegenheit derzeit prüft“, erklärte die Fifa.

Journalist Romain Molina, der den Skandal in der britischen Tageszeitung The Guardian aufgedeckt hatte, war sehr erfreut über diese Ankündigung. „Zwei gute Nachrichten für Gabun heute Abend: Sieg der Panther gegen die Komoren, offizielle Einleitung einer Untersuchung durch die Fifa angesichts der Schwere der Vorwürfe über die Fälle von Pädokriminalität im gabunischen Fußball, angefangen bei Cedric Mombo … Wir werden sie alle bekommen, vertraut dem Prozess“, postete der französische investigative Sportjournalist auf Facebook.

Cédric Mombo gehört zu den zuletzt in dem Fall von The Guardian genannten Personen. Die britische Zeitung beschuldigte den Präsidenten der Fußballliga von Estuaire am 6. Januar, junge Spieler sexuell missbraucht und Sex als Bedingung für Plätze in Nationalmannschaften gefordert zu haben. Er sollte die Mannschaft Gabuns beim African Cup of Nations (Can) 2021 in Kamerun begleiten. Er bestritt die gegen ihn erhobenen Vorwürfe in sozialen Netzwerken.

Zuvor hatte das Medium die Namen von drei Trainern in diesem Fall genannt: Patrick Assoumou Eyi, Orphée Mickala und Triphel Mabicka. Diese wurden wegen „Vergewaltigung von Minderjährigen“, „sexueller Übergriffe“ und „Gefährdung des Lebens anderer“ angeklagt. (Quelle: gabonreview.com, Text und Foto)