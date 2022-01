Fußball / Meinung / RFI: Der 33. Afrikacup – in Europa kritisiert, in Afrika notwendig

Der 33. Afrikacup der Nationen (CAN) findet vom 9. Januar bis zum 6. Februar 2022 statt. Selten hat eine CAN so viel Kritik seitens der europäischen Vereine hervorgerufen. Sie ärgern sich darüber, dass ihre afrikanischen Spieler mitten in der Saison massenhaft nach Kamerun abreisen. Doch eine Endrunde alle zwei Jahre zu dieser Jahreszeit zu veranstalten, ist keine Laune der afrikanischen Fußballer, sondern eine Notwendigkeit. Erklärungen dazu vom französischen Radiosender RFI.

„Ein unsichtbares Monster“… In den letzten Monaten hat der African Cup of Nations (CAN) im Fußball in Europa eine nie dagewesene Anzahl an negativen Kommentaren hervorgebracht. Die nächste Endrunde, die vom 9. Januar bis zum 6. Februar 2022 stattfinden soll, hat vor allem einen beispiellosen Ärger seitens der europäischen Vereine ausgelöst. Diese tolerieren es immer weniger, dass ihre afrikanischen Spieler mitten in der Meisterschaft abreisen, um mit ihren Ländern an der CAN teilzunehmen.

„Die CAN nimmt uns 7 bis 8 Spieler weg“, sagte beispielsweise Frédéric Antonetti, der Trainer des FC Metz, eines französischen Vereins, der sehr eng mit Afrika und insbesondere mit dem Senegal verbunden ist. Das ist enorm. Das ist ein manipuliertes, verfälschtes Spiel. Wie kann es internationale Wettkämpfe während nationaler Wettkämpfe geben „?

Am 10. Dezember hatte die European Club Association (ECA) in einem Schreiben an den Weltfußballverband (FIFA) gegen die massive Abreise afrikanischer Spieler für die WM 2022 protestiert, und das in einer durch die Omicron-Variante verschlechterten weltweiten Gesundheitssituation. Am 19. November hatte sich auch das World Leagues Forum, ein Zusammenschluss von 40 nationalen Ligen des Profifußballs, bei der FIFA über diese Situation beschwert.

Der Afrika-Cup ist ein Turnier der besonderen Art. Er ist neben der FIFA Klub-Weltmeisterschaft einer der wenigen großen Wettbewerbe, die zu einem Zeitpunkt stattfinden, an dem die nationalen Meisterschaften in Europa in vollem Gange sind.

Diese Situation ist jedoch nicht neu, denn die CAN gibt es seit 1957 und wurde früher sogar zu anderen Zeiten ausgetragen, in den 1970er und 1980er Jahren meist im März. Erst ab der Ausgabe 1996 – der ersten mit 16 Mannschaften – begann die CAN wirklich systematisch im Januar und Februar stattzufinden. Zu dieser Zeit hatte das Bosman-Urteil den Vereinen des alten Kontinents gerade erlaubt, viel mehr ausländische Spieler zu beschäftigen.

Von den 350 Spielern, die an der CAN 1996 teilnahmen, spielten etwa 100 in Europa. Bei der WM 2006 waren es fast 200 der 368 Spieler, die in Ägypten dabei waren. Bei der CAN 2017 sind es über 300 Spieler, die ihre europäischen Vereine für den Afrika-Cup in Gabun verlassen. Inzwischen hat die FIFA 2009 ihre Regelungen für den Wechsel der Sportnationalität gelockert. Ein in Frankreich, England oder Belgien geborener Fußballer kann sich beispielsweise leichter dazu entschließen, für Senegal, Algerien oder Nigeria anzutreten. Eine Entwicklung, die die Überrepräsentation von Spielern, die in Europa arbeiten, bei der CAN noch verstärkt.

Europäische Vereine unter Spannung

Das reicht jedoch nicht aus, um die angespannte Lage der europäischen Vereine zu erklären. Die Gesundheitskrise hat einen großen Anteil daran. Im Januar 2021 versicherte der ehemalige ECA-Chef Andrea Agnelli, dass die europäischen Vereine wegen Covid-19 bis zu 8,5 Milliarden Euro verloren hätten. Vor dem Hintergrund großer finanzieller Spannungen befürchten jedoch viele Vereine, dass sie bei schlechten sportlichen Ergebnissen bankrottgehen könnten.

Einige von ihnen lassen daher nur ungern ihre besten Spieler in die Nationalmannschaft gehen. Vor allem ohne zu wissen, wann genau sie aus Kamerun zurückkehren werden und in welchem Gesundheitszustand sie sich befinden werden.

In Europa herrschen daher Wut, Ängste und … Unverständnis. Im Juli 2017 beschloss der Afrikanische Fußballverband (CAF), dass die CAN künftig mit 24 statt 16 Mannschaften ausgetragen werden sollte. Ein neues Format, das länger dauert (vier statt drei Wochen), mehr Spiele (52 statt 32) und mehr beteiligte Spieler (552 statt 368) umfasst.

Vor allem aber beging die CAF bei dieser Gelegenheit einen Kommunikationsfehler, als sie betonte, dass die CAN künftig im Juni/Juli stattfinden würde, wie andere große Wettbewerbe, wie die Europameisterschaft der Nationen (EM), die Weltmeisterschaft oder die Copa America. Ohne darauf zu bestehen, dass die CAN bei Bedarf auch wieder im Januar-Februar stattfinden könnte …

Die europäischen Vereine, die zu glücklich darüber waren, dass die CAN 2019 im Juni/Juli stattfand, verstanden somit nicht, warum die CAF und die Kameruner beschlossen, die CAN 2021 erneut im Januar/Februar anzusetzen. Für sie ist dies in gewisser Weise eine Rückkehr zum Ausgangspunkt. Schlimmer noch, diese CAN in Kamerun wird vier Wochen dauern und bis zu 672 Spieler betreffen… (Die CAF erlaubt ausnahmsweise, dass jede Mannschaft, die an der CAN teilnimmt, mit 28 Spielern nach Kamerun kommt, anstatt der üblichen 23, um zu verhindern, dass zu viele Covid-Fälle zu Spielabsagen führen).

Klima im Juni nicht immer mit einer CAN vereinbar

Es handelt sich jedoch nicht um eine Laune der Akteure des afrikanischen Fußballs. Im Juni/Juli herrscht in weiten Teilen Westafrikas und in einem Teil der zentralafrikanischen Länder in der Regel Regenzeit. Spitzenfußball unter guten Bedingungen ist dort oft sehr schwierig. In Yaoundé beispielsweise fallen laut historischen Daten der Weltorganisation für Meteorologie durchschnittlich 157 Millimeter (mm) Niederschlag. Zum Vergleich: In London fallen im Juni durchschnittlich 47 mm. In Paris sind es 54 mm. In Kamerun würde es in dieser Zeit also traditionell viel mehr regnen als in den großen europäischen Hauptstädten.

Die Frage dürfte sich übrigens auch für die nächste Afrikameisterschaft stellen, die derzeit für Juni/Juli 2023 in der Elfenbeinküste geplant ist … Die systematische Ausrichtung der CAN im Juni/Juli könnte auf jeden Fall zu einem Hindernis für die wichtigsten Nationen des afrikanischen Fußballs werden, die diesen Wettbewerb bereits gewonnen haben.

Die FIFA hat diese Problematik übrigens implizit anerkannt. Am 20. Dezember schlug ihr Präsident Gianni Infantino vor, dass der Afrika-Cup künftig im „Herbst“ ausgetragen werden sollte, in einem Monat Oktober, der weitgehend den Spielen der Nationalmannschaften gewidmet wäre. Von einr Endrunde „im Sommer“ sprach er nicht.

Gibt es Alternativen?

Gibt es abgesehen von Infantinos Vorschlag Alternativen für die CAN? Eine Änderung des Formats mit acht Gruppen mit drei Mannschaften anstelle von sechs Gruppen mit vier Mannschaften, was zu einer geringeren Anzahl von Spielen (40 gegenüber 52) führen würde? Zu einer kürzeren Endrunde mit 16 Mannschaften zurückkehren? Dies würde dem aktuellen Trend in der Sportwelt völlig entgegenstehen. Ein Trend, der auf eine ständige Erweiterung der Großveranstaltungen hinausläuft. Im Grunde hat die CAF 2017 nur viele andere große Organisationen nachgeahmt, wie die FIFA mit einer WM mit 48 Mannschaften oder die UEFA mit einer EM mit 24 Mannschaften.

Wie wäre es mit der CAN alle vier Jahre statt alle zwei Jahre? Wie eine Umfrage von RFI ergab, scheint diese Idee unter den afrikanischen Fußballfans unpopulär zu sein. Und wie der derzeitige CAF-Chef Patrice Motsepe erinnerte, braucht die Afrikanische Konföderation alle zwei Jahre ihre goldene Gans, um leben zu können. Diese bringt einer Institution, deren aktuelles Budget bei 134 Millionen Dollar liegt, mehrere Dutzend Millionen Dollar ein… (Quelle: RFI)