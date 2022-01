Fußball WM 2022: Die Auslosung der Play-offs in Afrika

Am Rande der CAN in Kamerun veranstaltete die CAF am Samstag die Auslosung der Play-offs für die Weltmeisterschaft 2022. Algerien, der Afrikameister, der jedoch aus der CAN ausgeschieden ist, wird auf das Gastgeberland treffen, um einen Platz in Katar zu ergattern. Der Senegal mit Sadio Mané trifft auf Ägypten mit Mohamed Salah in einem vielversprechenden Duell. Ghana wird Nigeria herausfordern, die Demokratische Republik Kongo spielt gegen Marokko und Mali gegen Tunesien.

Die Spiele (Hin- und Rückspiel) werden im März stattfinden, berichtet Maxifoot.fr.

Hier die Play-offs für die WM 2022:

Ägypten – Senegal

Kamerun – Algerien

Ghana – Nigeria

DR Kongo – Marokko

Mali – Tunesien