Gabun: 3 Kinder kommen in Flammen um, während ihre Mutter sich in der Kneipe amüsiert

Das Drama ereignete sich am Abend des Samstags, 6. Februar im 6. Bezirk der Hauptstadt Libreville. Ein gewaltiges Feuer kostete drei Kinder im Alter von 11 Jahren, 1 Jahr und 2 Monaten, deren Mutter sie sich selbst überlassen und in ein nahegelegenes Bistro gegangen war, das Leben, berichtet Radio Gabon. Die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eingeleitet, um die genauen Umstände dieses Vorfalls aufzuklären.

Eine brennende Kerze, die auf einem Möbelstück und in Reichweite der Kinder stand, war umgekippt und hatte eine Matratze in Brand gesetzt. Nachbarn bemerkten die Flammen und riefen die Feuerwehr.

Als diese eintraf, war das Zimmer, in dem die 3 Kinder untergebracht waren, nur noch ein Haufen Asche, und für die Kinder kam jede Hilfe zu spät.

Dieser Vorfall rückt die Rolle allein stehender sehr junger Mütter in der gabunischen Gesellschaft wieder in den Fokus. In letzter Zeit gibt es immer wieder Vorkommnisse, die deren notorisch zunehmende Verantwortungslosigkeit zeigen. Erst einen Tag zuvor wurde eine junge Mutter gefasst, nachdem sie versucht hatte, ihr neugeborenes Baby in einem Waldstück in einem anderen Viertel der Stadt loszuwerden.