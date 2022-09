Gabun / Afrikanische Klimawoche: Afrika fordert die Verursacherländer auf, ihre Verpflichtungen zu erfüllen

Die Afrikanische Klimawoche 2022 ging am 2. September 2022 in Gabuns Hauptstadt Libreville zu Ende. Diese Woche, die über 2300 Teilnehmer:innen in über 200 Sitzungen zusammenbrachte, ermöglichte es Afrika, seinen eigenen Weg in eine Zukunft zu finden, die durch niedrige Emissionen und eine hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber den bereits beobachteten Klimaauswirkungen definiert wird.

„Die Länder, die dieses Problem geschaffen haben, müssen die Anpassung in Afrika finanzieren, die Klimaschäden, die unsere Länder erleiden, finanzieren. Sie müssen ihre Verpflichtungen, ihre Versprechen einhalten. Keine falschen Versprechungen mehr in den Verhandlungen“, sagte Pr Lee White, Minister für Wasser und Wälder Gabuns (rechts im Bild).

Laut dem gabunischen Regierungsmitglied gibt es keine Ausreden mehr. Wie beim Covid müsse man den Klimawandel als globale Notlage behandeln. Angesichts der bevorstehenden COP 27, die in wenigen Wochen in Sharm El Sheikh, Ägypten, stattfinden wird, ist diese Notwendigkeit stärker denn je. „Gemeinsam ist man viel stärker und muss die Stimme Afrikas in die Klimaverhandlungen einbringen, um Klimagerechtigkeit anzustreben und Druck auf die Industrieländer auszuüben, die das Problem, in dem sich die Welt befindet, verursacht haben“, sagte er.

Zum Abschluss der Afrikanischen Klimawoche überreichte Prof. Lee White einen Brief an einen Vertreter des Vorsitzes der COP 27. Dieser Brief betont die Notwendigkeit von Zusammenarbeit, Innovation und Unterstützung. Er fordert den COP-Vorsitzenden außerdem dazu auf, die Erkenntnisse der Afrikanischen Klimawoche mit der ganzen Welt zu teilen, um die Umsetzung anzuleiten. Der gabunische Minister für Wasser und Wälder kündigte außerdem an, dass der Gabunische Fonds für strategische Investitionen (Fonds gabonais d’investissement stratégique, FGIS) die Einheit werden wird, die berechtigt ist, innerhalb und außerhalb Gabuns mit CO2-Gutschriften zu handeln. Da unterstreicht den Willen der gabunischen Regierung, Lösungen für den Klimaschutz zu finden, der im Mittelpunkt der Verhandlungen auf der COP 27 stehen wird. (Le Nouveau Gabon, Text + Foto)