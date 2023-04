Gabun: Ali Bongo bricht das Schweigen über seinen Schlaganfall und würdigt Marokkos König Mohammed VI

Zum ersten Mal sprach der Präsident Gabuns über seinen Aufenthalt in Marokko, nachdem er in Saudi Arabien einen Schlaganfall erlitten hatte. Vor mehr als 5000 Aktivisten seiner Partei äußerte sich Bongo speziell zum Beistand von König Mohammed VI.

Ali Bongo Ondimba nutzte den 55. Jahrestag der Gründung der PDG (Parti démocratique gabonais), der am Sonntag, den 2. April in Libreville gefeiert wurde, um das Thema anzusprechen. „Ich erinnere mich, wie es geschah. Wir kamen in Marokko an, ich verbrachte dort zunächst einige Tage, um zu versuchen, mich zu finden. Der König, mein Bruder, unser Bruder, hat alles für mich getan“, offenbarte das Staatsoberhaupt vor einem gerührten Publikum, von dem einige in Tränen ausbrachen.

Ali Bongo Ondimba kam am 28. November 2018 in einem bedauernswerten Zustand in Marokko an. Der Staatschef hatte gerade über einen Monat in Saudi-Arabien hinter sich gebracht und war in schlechter Verfassung, nachdem er am 24. Oktober 2018 dort einen Schlaganfall erlitten hatte.. Während er seine Genesung in Saudi-Arabien verbrachte, bestand Mohammed VI. darauf, dass sein Bruder nach Marokko kam, um seine Behandlung fortzusetzen.

Dort angekommen, wies der Herrscher das Militärkrankenhaus in Rabat an, alle notwendigen Vorkehrungen zu treffen, damit Ali Bongo die Behandlung erhalte, die eines Königs würdig sei. Ali Bongo war im Rollstuhl nach Marokko gekommen und konnte Rabat am 23. März 2019 auf zwei Beinen stehend verlassen. Mohammed VI. hatte alles Wesentliche getan. „Ich konnte alle Behandlungen in Anspruch nehmen, um nach und nach wieder zu Kräften zu kommen“, bezeugte der gabunische Präsident am 2. April 2023 vor seinen Sympathisanten.

