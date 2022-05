Gabun: Ali Bongo soll Fußballstar Aubameyang umstimmen – „Wir brauchen ihn noch“

Der ehemalige stv. Minister Jonathan Ndoutoume Ngome versichert, dass Pierre-Emerick Aubameyang (PEA), der seiner Meinung nach Opfer von Klatsch und anderen üblen Nachreden geworden ist, die von Journalisten und mehreren seiner Teamkollegen in der Fußballnationalmannschaft verbreitet wurden, Gabun noch viel zu geben hat. Präsident Ali Bongo sollte seine Autorität spielen lassen, um den Kapitän der Panther davon zu überzeugen, seine Entscheidung, seine internationale Karriere zu beenden, zu überdenken.

In einem Schreiben an den gabunischen Fußballverband (Fegafoot) vom 17. Mai, das am nächsten Tag veröffentlicht wurde, kündigte Pierre-Emerick Aubameyang (PEA) seinen internationalen Rücktritt an. Der Kapitän der gabunischen Panther möchte sich von nun an ausschließlich auf seine Vereinskarriere konzentrieren, insbesondere auf den FC Barcelona, dem er nach der CAN in Kamerun im Februar dieses Jahres beigetreten war. Es war zweifellos die schlimmste Veranstaltung für den Stürmer, da es immer wieder Polemiken um ihn gab, so dass er kein einziges Spiel bei diesem Wettbewerb bestritt.

Als sein internationaler Rücktritt bekannt gegeben wurde, war das Netz gespalten. Während einige Internetnutzer seinen Rücktritt begrüßten, weil er „nichts zur Nationalmannschaft beitrug“, versicherten andere, dass er die wichtigste Stütze der Nationalmannschaft war und dass sein überstürzter Rücktritt den Panthern sehr schaden wird. „Wir brauchen ihn noch. Gabun braucht ihn noch“, sagte Jonathan Ndoutoume Ngome in einem Facebook-Post.

Der ehemalige stv. Minister für soziale Angelegenheiten ist ein Fußballfan und fordert den Präsidenten der Republik zum Eingreifen auf. „Wie Präsident Jacques Chirac es für Zidane getan hatte, als dieser aus der französischen Nationalmannschaft zurücktrat, setzen wir unsere Hoffnung darauf, dass Präsident Ali Bongo sich persönlich einsetzt, um Pierre-Emerick Aubameyang im Namen des höheren Interesses der Nation dazu zu bewegen, seine Entscheidung rückgängig zu machen.“

Außerdem glaubt das ehemalige Regierungsmitglied, dass PEAs Entscheidung durch das vergiftete Klima motiviert wurde, das seit einiger Zeit unter den Panthern herrscht. Er sieht den Ex-Kapitän als Opfer, dessen Ehre „von der inkompetenten medizinischen Kommission der CAF, von der Fegafoot, von einigen sensationslüsternen Journalisten“ wegen der verschiedenen Ungerechtigkeiten, die er angeblich während der letzten CAN erlitten habe, reingewaschen werden müsse. (Quelle: gabonreview)