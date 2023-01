Gabun: „Discover Gabon“ bewirbt die touristischen Vorzüge des Landes

Die gabunische Tourismusagentur Agatour hat am 20. Januar offiziell die Marke „Discover Gabon“ mit dem Slogan „The Last Eden“ – Kommen Sie und entdecken Sie Gabun, das letzte Paradies auf Erden“ eingeführt. Eine Plattform, um die umfangreichen Ressourcen des Landes in den Bereichen Kultur, Ökotourismus und Investitionen zu bewerben.

Mit seiner neuen Marke „Discover Gabon“, „The Last Eden“, lädt Agatour dazu ein, die natürlichen Ressourcen Gabuns in den Bereichen Kultur, Ökotourismus und Investitionen zu entdecken.

Obwohl der Tourismus in Gabun ein Wirtschaftszweig mit sehr hohem Potenzial ist, trägt er nur 4% zum Bruttoinlandsprodukt des Landes bei. Eine unbedeutende Zahl für die Akteure des Sektors, aber auch für die höchsten Behörden des Landes. Um dieses minimale Ergebnis zu verbessern, haben die höchsten Behörden des Landes und die Akteure des Tourismussektors, darunter Agatour, diese Marke kreiert.

„Ziel ist es, ein Gabun-Branding zu schaffen, das es ermöglicht, das Land als Tourismusprodukt zu positionieren und so seine Sichtbarkeit und Attraktivität auf dem internationalen Markt zu verbessern“, betonte Christian Mbina, der Generaldirektor von Agatour. Gabun, so schwärmte er, „ist reich an bunten und vielfältigen Menschen, einem kulturellen Erbe und einzigartigen Naturattraktionen. All dies muss im Rahmen einer Identität genutzt werden, um das Image eines außergewöhnlich attraktiven Reiseziels aufzubauen“.

Hierzu wurde eine Webseite erstellt: www.discovergabon.org.