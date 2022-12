Gabun: Mutiger Vater rettet in letzter Minute seinen siebenjährigen Sohn, der von einer sechs Meter langen Python verschluckt wurde.

Ein filmreifer Vorfall erschütterte am Mittwoch die Bevölkerung von Port Gentil, der Wirtschaftshauptstadt Gabuns. Ein imposantes, sechs Meter langes Reptil versuchte, ein siebenjähriges Kind zu verschlingen, was ihm glücklicherweise nicht gelang. Das Opfer wurde in letzter Sekunde von seinem Vater gerettet, der ihm zu Hilfe kam.

Am frühen Nachmittag des 21. Dezember entging Benjamin Moussambi Koumba, ein 7-jähriger Junge und einziger Sohn von Anatole Moussambi und Vanessa Nzambi (36 bzw. 28 Jahre alt), nur knapp dem Tod.

Als er friedlich im Hinterhof in der Nähe des Baches, der an ihr Haus grenzt, spielte, ahnte er nicht, dass ein hungriges Reptil mit enormer Muskelkraft ihn als seine üppige Mahlzeit ausmachte. Als dies sich seinem Opfer wie ein Schatten näherte, spürte der Junge plötzlich, wie sich etwas um sein Bein schlang, bevor er einen fürchterlichen Biss bekam. Durch seine Schreie wurde sein Vater alarmiert, der gerade in einen Laden ging, um Brot zu kaufen.

Der Vater sah den Horror von Angesicht zu Angesicht. Das Reptil mit seiner enormen Muskelkraft krallte sich nach und nach in das rechte Bein seines Opfers, bevor es seinen Kiefer in das Kind rammte. Als der heldenhafte Vater sah, wie sein Sohn gebissen und in die Büsche gezogen wwurde, zögerte er keine Sekunde und handelte. Er nahm eine Latte und schlug damit auf das Tier ein. Doch die Schlange ließ ihr Opfer nicht los.

„Ich habe die Python sofort geschlagen und ihren Kiefer gepackt, um meinen Sohn zu befreien“, berichtet der Familienvater. Nachdem er das Reptil überwältigt hatte, rief er seine Frau und seine Nachbarn zu Hilfe, um es zu töten.

Mit mehreren Machetenhieben wurde das Tier erledigt, der Kopf abgetrennt und dann vergraben. Pikantes Detail: das restliche Fleisch schnappten sich die Nachbarn, Python gilt in Gabun als Delikatesse!

Der Junge wurde in ein örtliches Gesundheitszentrum gebracht. Dort wurden seine Wunden gereinigt und mehrere Zähne des Tieres entfernt, was mit einigen Stichen genäht werden musste. Laut den Ärzten ist seine Gesundheit stabil.

Dies ist nicht der erste Vorfall dieser Art in dieser Gegend. Manche glauben, dass die Reptilien durch die Verbreitung von streunenden Hunden und die vielen Geflügelfarmen in die Nähe von Wohnhäusern gelangen. Dies scheint Raubtiere anzuziehen. (Quelle: info241),Foto: Kapa65/pixabay)