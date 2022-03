Gabun: Präsidentschaftskandidat bricht während der Bekanntgabe seiner Kandidatur zusammen

Gervais Oniane (Foto), ehemaliger Gefolgsmann von Ali Bongo aus der Zeit, als dieser Verteidigungsminister Gabuns war, kündigte am Samstag am Sitz seiner Partei, der Union pour la République (UPR), seine Kandidatur für die nächsten Präsidentschaftswahlen an. Ein Auftritt, zu dem er auch die nationale und internationale Presse über seine Facebook-Seite eingeladen hatte und an dessen Ende er zusammenbrach.

Vor kurzem war er vom Vorstand seiner Partei von Rechtsanwalt Charles Henri Gey, dem ersten Vizepräsidenten dieser Partei, die sich als zentristisch bezeichnet, nominiert worden.

Gervais Oniane kündigte am Sitz seiner Partei in Libreville bei extremer Hitze nicht nur seine Kandidatur an, sondern stellte auch seinen 25-seitigen Gesellschaftsentwurf vor.

Nachdem er ein sehr düsteres Bild Situation Gabuns gezeichnet hatte, begann der Kandidat, dessen Partei weder der Opposition noch der Mehrheit angehört, anschließend mit der Auflistung mehrerer Projekte, die er zum Wohl der Gabuner einbringen will, indem er Seite für Seite sein gesamtes Projekt vorlas.

Nach zwei Stunden Lesung verlor Gervais Oniane plötzlich seine Stimme und fiel am Ende seiner langen Rede im freien Fall nach hinten, wobei er stark schwitzte. Er hatte Glück, dass einer seiner Söhne, der sein Mikrofon hielt, und ein anderer Mann, der den Schirm hielt, der ihn schützen sollte, sehr schnell reagierten und verhindern konnten, dass er vollständig zu Boden ging. Einige Minuten später kehrten die Lebensgeister des Kandidaten, nachdem ihm Wasser ins Gesicht gespritzt wurde, wieder zurück.

Trotz der Versuche seiner Mitarbeiter, darunter Rechtsanwalt Gey, die Presse davon abzubringen, den Vorfall zu erwähnen, ließ diese sich nicht davon abhalten, so dass dieser Schwächeanfall letztlich zum wichtigsten Akt dieser Kandidaturankündigung hochstilisiert wurde und im ganzen Land die Runde machte.