GB-Ruanda-Deal macht Schule: Österreichs Innenminister will auch Asylprüfungen in Drittstaaten auslagern

Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) hat sich vor dem Treffen der EU-Innenminister am Donnerstag dafür ausgesprochen, nach dem Vorbild Großbritanniens und Dänemarks Asylwerber in Drittstaaten außerhalb der EU zu bringen. „Es wäre eine gute Lösung, künftig Migranten von der EU in Drittstaaten zurückzuschicken und dort ihre Asylanträge prüfen zu lassen“, sagte Karner gegenüber der deutschen Zeitung „Die Welt“ (Mittwoch).