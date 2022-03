Geplantes Abschiebezentrum am Flughafen BER: Bündnis ruft zu Demo auf

Am Donnerstag wird der Brandenburger Landtag über den geplanten Bau des neuen Abschiebezentrum am Flughafen BER diskutieren. Das Bündnis „Abschiebezentrum BER verhindern“ hat dazu aufgerufen, sich vor dem Gebäude an einer Kundgebung zu beteiligen, die einen sofortigen Stopp des Abschiebezentrums fordert. Denn es war das brandenburgische Innenministerium, das den Plan des Abschiebezentrums initiiert hat.

Laut Alexis Martel, dem Pressesprecher des Bündnisses, sollten die Politiker:innen nicht mit Schweigen über ihre Pläne rechnen: „Schließt euch uns am Donnerstag an und macht deutlich, dass wir nicht tatenlos zusehen werden, während sie weitere Abschiebungen und größere Knäste planen!“

HIER der komplette Aufruf.