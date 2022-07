Geplantes „Oktoberfest“ sorgt in Marokko für Polemik

Das bayerische Bierfest, das gemeinhin als „Oktoberfest“ bekannt ist und von der Deutschen Industrie- und Handelskammer organisiert wird, sorgt in Marokko für Diskussionen. Das große Fest soll am 28. Oktober in Bouskoura stattfinden.

Das Königreich Marokko bereitet sich auf eines der renommiertesten Bierfestivals der Welt vor. Dieses Ereignis wird mit Spannung erwartet, da sich die Liebhaber des kühlen Bieres bereits um die Eintrittskarten reißen. Und man muss nicht weniger als 800 Dirham (rd. 75 Euro) ausgeben, um eine Eintrittskarte für diese großartige Veranstaltung zu erhalten. Für Nichtmitglieder werden bis zu 1.400 Dirham (rd. 130 Euro) verlangt, so Bladinet. Ein Fest, das im Königreich für Polemik sorgt.

Das Fest findet in einem mehrheitlich muslimischen Land statt, in dem Verkauf und Konsum von Alkohol an Muslime verboten sind. Ein Gesetz aus den 1960er Jahren besagt nämlich, dass es verboten ist, „alkoholische Getränke an muslimische Marokkaner oder an Minderjährige unter 16 Jahren anzubieten oder zu verkaufen“. Doch mittlerweile stellt sich heraus, dass Marokkaner als starke Alkoholkonsumenten gelten. Dies führt dazu, dass Schritte für eine Aufhebung dieser restriktiven Maßnahme unternommen werden.

„Ich werde den Vorsitz bei der Ausarbeitung dieses neuen Textes führen, und ich werde als Justizminister für die Fertigstellung der künftigen Strafprozessordnung sorgen“, sagte Abdellatif Ouahbi Anfang Juni. „Ich finde es abwegig, dass ein Alkoholkonsument auf der einen Seite die Alkoholsteuer zahlt und auf der anderen Seite unterdrückt wird, indem man ihn ins Gefängnis schickt“, indem man ihm vorwirft, diesen Alkohol konsumiert zu haben. Dabei bringt Alkohol den Behörden in Marokko viel Geld ein.

In dem vom königlichen Wirtschafts- und Finanzministerium veröffentlichten Bericht über die Umsetzung des Finanzgesetzes für das Jahr 2021 heißt es, dass die Einnahmen aus den auf Alkohol erhobenen Abgaben rund 810 Mio. Dirham betrugen (rd. 76 Mio. Euro). Im Jahr 2021 lagen die Einnahmen aus der Abgabe auf Biersorten bei rund 1 Mrd. Dirham (rd. 93 Mio. Euro). (Quelle:afrik.com, Foto: momentmal/Pixabay)