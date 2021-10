Greenpeace fordert Afrikanische Union zur Diskussion über Abholzung im Kongo auf

Der industrielle Holzeinschlag in der Demokratischen Republik Kongo (DRK) kann die Niederschlagsmuster in Afrika südlich der Sahara empfindlich stören und zu extremeren Wetterbedingungen, einschließlich intensiver Dürreperioden und Sturzfluten, führen. In ihrem heutigen Schreiben an die Afrikanische Union (AU) fordert Greenpeace Afrika eine dringende Diskussion über die Folgen, die die Pläne der Regierung, das Moratorium für den Holzeinschlag aufzuheben, für die Kongolesen und die Afrikaner im Allgemeinen haben würden.

Die Wiederaufnahme des industriellen Holzeinschlags in der Demokratischen Republik Kongo stellt eine Gefahr für indigene Völker, lokale Gemeinschaften und die biologische Vielfalt sowie für ganz Afrika südlich der Sahara dar“, schreibt Melita Steele, Direktorin des Greenpeace-Afrika-Programms, an die Kommissarin für ländliche Wirtschaft und Landwirtschaft, S.E. Josefa Leonel Correia Sacko.

Das Klima Afrikas hängt grundlegend mit dem Zustand der Wälder Zentralafrikas zusammen, und die massive Abholzung kann sich auf die Niederschlagsmenge in der Region auswirken. Schätzungen zufolge trägt der Wald im Kongobecken zu mehr als der Hälfte der jährlichen Niederschlagsmenge in Afrika südlich der Sahara bei, das bereits mit einer Vielzahl von Dürren und extremen Hitzewellen zu kämpfen hat.

Im vergangenen Juli kündigte die kongolesische Vizepremierministerin und Umweltministerin Ève Bazaiba die Aufhebung des seit 2002 geltenden Moratoriums für neue Holzeinschlagskonzessionen an. Der Beschluss wurde am 9. Juli vom elften Ministerrat unter dem Vorsitz von Präsident Félix Tshisekedi angenommen. Berichten zufolge steht ein Durchführungserlass unmittelbar bevor.

„Die Entscheidung, den Regenwald zu schützen oder zu zerstören, mag eine souveräne Entscheidung der Demokratischen Republik Kongo sein, aber die Folgen ihres Handelns werden überall von Nairobi bis Dakar, von Pretoria bis Abjua zu spüren sein“, schreibt Steele im Namen von Greenpeace Afrika.

Abgesehen von den unmittelbaren Folgen für die kongolesische und andere afrikanische Bevölkerung steht die Entscheidung, das Moratorium aufzuheben, im Widerspruch zu den Verpflichtungen, die der Präsident der Republik, Félix Tshisekedi, auf dem Klimagipfel der Staats- und Regierungschefs im April letzten Jahres auf Initiative von Präsident Joe Biden eingegangen ist, nämlich den Wald zu schützen und die Waldfläche um 8 % zu erhöhen. Sie untergräbt auch die Agenda 2063 der AU und ihren Rahmen für eine nachhaltige Waldbewirtschaftung, in dem es heißt: „In Afrika wird es keine Entwaldung und Waldschädigung mehr geben, und die Wälder werden durch gemeinsame, sektorübergreifende und transformative Anstrengungen geschützt, nachhaltig bewirtschaftet und wiederhergestellt, um den Wohlstand, die Ernährungssicherheit und die Widerstandsfähigkeit der Bevölkerung zu gewährleisten.

Schließlich untergräbt sie die Glaubwürdigkeit Afrikas bei den Klimaverhandlungen der COP26, die in zehn Tagen in Glasgow beginnen, und die Forderung der reichen Länder, die gefährdeten Länder mit 100 Milliarden Dollar pro Jahr zur Bewältigung der Klimakrise zu unterstützen.

Serge Sabin Ngwato, Forest Campaigner bei Greenpeace Afrika in Kinshasa: „Wir können nicht erwarten, dass Afrikas gerechte Forderung nach Klimafonds ernst genommen wird, wenn unser eigenes Handeln die Klimakrise verschärft. Der industrielle Holzeinschlag hat der kongolesischen Bevölkerung noch nie genützt, und seine Wiederaufnahme würde unsere Nachbarn zusätzlich gefährden – das Moratorium muss verlängert werden, und die Bewirtschaftungsrechte für den Wald müssen den lokalen Gemeinschaften und den indigenen Völkern zugestanden werden. (APO / Greenpeace)