Guinea: Der gestürzte Ex-Präsident Alpha Condé darf zu medizinischer Behandlung ausreisen

Der ehemalige Präsident Guineas, Alpha Condé, darf sein Land verlassen und seine Ärzte im Ausland konsultieren, sofern diese Reise nicht länger als einen Monat dauert, berichtet der französische Sender RFI. Die neuen Machthaber in Conakry sind damit einer Bitte der ECOWAS nachgekommen, die am 23. Dezember 2021 ein Schreiben an Oberst Mamadi Doumbouya gerichtet hatte.

Die Maßnahme wurde von den Anhängern des ehemaligen Präsidenten begrüßt, die auf weitere Maßnahmen zugunsten ihres Leaders hoffen. Souleymane Keita, ehemaliger Abgeordneter und Sprecher der RPG: „Diese Information haben wir mit Erleichterung aufgenommen. Seit dem 5. September hatten wir keine Informationen vom Präsidenten erhalten. Unsere Hauptsorge war seine Gesundheit. Jetzt atmen die RPG und ihre Aktivisten auf. Wir hoffen, dass er in naher Zukunft die Möglichkeit haben wird, seine Freiheit wiederzuerlangen, wie wir es uns immer gewünscht haben“.

Alpha Condé, der im Dezember 2010 an die Macht gekommen war, blieb 2015 im Amt, bevor er sich für eine dritte Amtszeit bewarb, die zu seinem Sturz führte. (Quelle: RFI)