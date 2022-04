Guinea: gestürzter Ex-Präsident Alpha Condé wieder auf freiem Fuß

Der am 5. September durch einen Militärputsch, angeführt von den Spezialeinheiten von Oberst Mamadi Doumbouya, gestürzte Präsident Alpha Condé ist nun wieder auf freiem Fuß. Dies wurde in einer Mitteilung des Militärregimes am gestrigen Freitagabend im nationalen Fernsehen bekannt gegeben.

Eine Freiheit, die allerdings noch nicht vollständig ist, heißt es doch in dem Kommuniqué des Nationalrats der Versammlung für Entwicklung (CNRD), dem jetzigen Führungsorgan des Landes, dass er Besuch empfangen kann, aber bis auf weiteres nur in einem begrenzten Rahmen, d. h., er kann auf Wunsch seine biologische und politische Familie sowie seine engen Freunde empfangen.

In dem Kommuniqué des Nationalrats wird jedoch betont, dass Würde und Integrität des ehemaligen Präsidenten gewahrt werden würden, gemäß seinem Rang und Status, sowie den afrikanischen Traditionen.

Alpha Condé selbst hat sich bisher nicht geäußert.