Guinea: Lt. BBC Afrique u.a. hat das Militär Präsident Alpha Condé verhaftet

In Guinea hat eine Gruppe von Soldaten den 83-jährigen Präsidenten nach eigenen Angaben unter Hausarrest gestellt. Wie ein Korrespondent der BBC Afrika in Conakry berichtete, forderten die Soldaten am frühen Nachmittag in der RTG, dem öffentlichen Fernsehsender Guineas, die Mitarbeiter auf, ihre gewohnten Programme weiter auszustrahlen.

Zuvor waren am Sonntagmorgen Schüsse im Stadtteil Camayenne zu hören, in dem sich das guineische Präsidialamt in Conakry, der Hauptstadt des Landes, befindet. Nach einer Erklärung des Verteidigungsministeriums war Conakry Schauplatz schwerer Schießereien von Aufständischen der Spezialeinheiten, die mit der Präsidentengarde und loyalen Streitkräften zusammenstießen. „Letzteren gelang es, die Bedrohung einzudämmen“, so das Verteidigungsministerium.

In den sozialen Netzwerken veröffentlichten die Spezialeinheiten jedoch Bilder (Fotos und Videos), die Präsident Alpha Conde in einem afrikanischen Hemd und umgeben von einer Gruppe von Soldaten zeigen.

In einer Videoerklärung kündigte Oberstleutnant Mamady Doumbouya die Verhaftung des Staatschefs, die Aussetzung der Verfassung und die Auflösung der Regierung und aller Institutionen an.

Die Afrika-Korrespondenten der BBC in Guinea wissen derzeit nicht, wo sich Alpha Conde aufhält. Eine offizielle Reaktion der Behörden auf die Ankündigung von Oberstleutnant Mamady Doumbouya, dem Chef der Spezialeinheiten, war nicht zu erhalten. (Quelle: BBC Afrique)