Guten Morgen, Afrika! – Der tägliche Morgenüberblick mit Nachrichtenlinks

Hier unsere Auswahl relevanter / interessanter Presseartikel zum Thema Afrika. Die heutigen Themen: Kein grüner Wasserstoff aus Marokko, Klimawandel/Kohleabbau in Afrika, militärische Zusammenarbeit Türkei/Äthiopien, Alles über die Grüne Mauer, Äthiopien/Tigraykonflikt, Corona/Namibiaeinreise, flüchtende Passagiere aus Marokko auf spanischem Flughafen, Verträge der Bundesregierung in Mali, Schädelfund in Südafrika, Wahlen in Südafrika.

Marokko: Kein grüner Wasserstoff bei diplomatischen Verstimmungen – NDR

Klimawandel – Afrika zwischen Hilflosigkeit und Kohleabbau – Wiener Zeitung

Rüstungsabkommen zwischen Türkei und Äthiopien – ANF

Klimawandel / Sahelzone: Die „Große Grüne Mauer“

Tigray-Konflikt: UN-Sicherheitsrat ruft zu Waffenstillstand in Äthiopien auf | ZEIT ONLINE

Namibia weitet Testpflicht aus: PCR-Test bei Ein- und Ausreise | reisetopia

Flughafen Mallorca: Passagiere aus Marokko rennen weg und verstecken sich auf Flugfeld – WELT

Großteil bei der GIZ: Bundesregierung hat in Mali Verträge mit 373 Ortskräften – n-tv.de

250.000 Jahre alt: Schädel von Frühmenschen-Kind in Südafrika gefunden | WEB.DE

Mandela-Partei ANC verliert erstmals seit dem Ende der Apartheid die absolute Mehrheit – DerStandard