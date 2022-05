Guterres in Niger: „Mehr Ressourcen zur Bekämpfung des Terrorismus in der Sahelzone erforderlich“

Die Zahl der Terroranschläge in der afrikanischen Sahelzone „nimmt weiter zu“, so UN-Generalsekretär António Guterres, der am Montag im Rahmen einer Westafrika-Reise anlässlich des heiligen muslimischen Monats Ramadan in der nigrischen Hauptstadt Niamey eintraf. In seiner Rede nach einem Treffen mit dem Präsidenten von Niger, Mohamed Bazoum, sagte er, dass „die internationale Gemeinschaft erkennen muss“, dass Terrorismus „nicht nur ein regionales oder afrikanisches Problem, sondern eine globale Bedrohung“ sei.

Er forderte erneut mehr Ressourcen, um das Problem anzugehen, und sagte, dass „Frieden, Stabilität und Wohlstand für Niger und die gesamte Sahelzone eine absolute Priorität für die Vereinten Nationen darstellen“.

Präsident Mohamed Bazoum erkannte Guterres‘ Engagement an, eine Lösung für das Problem des Terrorismus zu finden, das „dynamisch ist und sich weiterentwickelt hat“. „Wir müssen unsere Antwort anpassen“, fügte er hinzu.

Der ehemalige Präsident Nigers, Mahamadou Issoufou, nahm eine Anfrage des Vorsitzenden der Afrikanischen Union und des Generalsekretärs der Vereinten Nationen an, eine gemeinsame strategische Bewertung der Sicherheit in der Sahelzone durch die AU und die Vereinten Nationen durchzuführen, die sich auf die Ausarbeitung von Empfehlungen konzentriert, wie die internationale Reaktion auf die Sicherheitskrise in der Sahelzone verstärkt werden kann.

Die Bewertung wird in Absprache mit der Wirtschaftsgemeinschaft Westafrikanischer Staaten (ECOWAS) und dem Gemeinsamen Sekretariat der G5-Sahel durchgeführt.

Zivilisten sind die ersten Opfer

Lt. UNO wird die Unsicherheit in Niger von verschiedenen Akteuren geschürt, und dass, wie der UN-Chef feststellte, „die Zivilbevölkerung oft die ersten Opfer sind“, wenn die Gewalt zuschlägt. Die Zahlen legen nahe, dass fast acht von zehn Opfern von Angriffen Zivilisten sind.

Mehrere extremistische bewaffnete Gruppen operieren vor allem in den Regionen Tillabéri, Tahoua und Diffa, die jeweils im Nordwesten, Süden und Südosten des Landes liegen. In der Region Maradi im Süden überqueren von Nigeria aus operierende bewaffnete Gruppen häufig die Grenze, um Überfälle durchzuführen; bewaffnete Banditen in Niger stellen ebenfalls eine große Bedrohung dar.

Im Jahr 2021 schrieb der Globale Terrorismusindex 588 Todesfälle in Niger dem Terrorismus zu, die höchste Zahl an Todesfällen im Zusammenhang mit dem Terrorismus im letzten Jahrzehnt. In der Region Tillabéri haben sich die Todesfälle zwischen 2020 und 2021 mehr als verdoppelt.

Die Unsicherheit ist nur ein Teil dessen, was der Generalsekretär als „eine multidimensionale Krise von außerordentlichem Ausmaß“ bezeichnete. Klimawandel, erhöhte Ernährungsunsicherheit, Unterernährung und Rekordpreise für Lebensmittel, die durch den Krieg in der Ukraine angeheizt wurden, haben alle zu einem beispiellosen Bedarf an humanitärer Hilfe beigetragen.

Die Vereinten Nationen geben an, dass sich die Zahl der akut ernährungsunsicheren Menschen seit 2020 mehr als verdoppelt hat, und schätzen, dass 15% der 25 Millionen Einwohner Nigers im Jahr 2022 humanitäre Hilfe benötigen werden.

In einem Land, in dem 80% der Bevölkerung für ihren Lebensunterhalt auf die Landwirtschaft angewiesen sind, haben Unsicherheit und Klimawandel dazu beigetragen, dass sie sich nicht selbst ernähren können. Im Human Development Index 2019, der die Lebenserwartung, Bildung und Einkommensindikatoren misst, wurde Niger als das am wenigsten entwickelte Land von 189 Ländern auf der Liste eingestuft.

Hoffnung für die Zukunft

Trotz der vielen Herausforderungen, mit denen Niger konfrontiert ist, sagte der UN-Generalsekretär den Medien in Niamey, dass es noch „Hoffnung“ gebe und dass die UN dieser Hoffnung gerecht werden und jungen Nigrern, insbesondere Frauen, helfen müssten, Zugang zu den Möglichkeiten zu erhalten, eine bessere Zukunft zu schaffen. Er sagte, dass „ein positiver Impuls in Niger“ zu einem positiven Kreislauf von Veränderungen in der Region führen könnte.

Guterres reist am heutigen Dienstag nach Nigeria. (UN)